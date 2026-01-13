У Міненерго пояснили, чому тривалість відключень світла може бути різною. ПЕРЕЛІК

В Україні внаслідок ворожих атак та завданих пошкоджень енергоінфраструктури застосовують відключення електроенергії., проте тривалість їх буває різною в різних регіонах, а іноді навіть у різних під'їздах одного будинку.

У Міністерстві енергетики пояснили, що це пов'язано насамперед із пошкодженням мереж і неможливістю в окремих випадках рівномірно розподілити електроенергію.

Зокрема:

електроенергію, вироблену на заході України, не можна передати до іншого регіону, оскільки пошкоджено вузли зв'язку – підстанції та лінії електропередачі;

імпортовану електроенергію не можна передати до споживачів в окремі регіони, де пошкоджені мережі;

об'єкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває;

будинки, вулиці, навіть під'їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі. Технічно іноді не можна змінити схему електропостачання;

до погодинних відключень можуть додатися аварійні, якщо перевантажена мережа і є загроза виникнення аварії;

якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл – це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора.

Що робити, коли світла немає

Коли світла немає, хоча за графіками мало би бути, слід перевірити на сайті оператора системи розподілу, чи немає в цей час аварійних відключень електроенергії. Якщо застосовано аварійні відключення, потрібно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійного вимкнення.

"Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, зверніться до ОСББ чи балансоутримувача: це може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж. Якщо такої аварії не зафіксовано, зверніться до ОСР і залиште заявку для перевірки та ремонту", – пояснили в Міненерго.

При цьомутам підкреслили, що ні в якому разі не слід не втручатися самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання.

"У години, коли є електропостачання, споживайте розумно, вмикайте прилади по черзі, щоб не перевантажити мережу та не призвести до нових аварійних вимкнень", – також закликали в Міненерго.

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Як повідомлялося, через відключення електроенергії, а також вихід з ладу електрогенераторів, частина супермаркетів у Києві та області тимчасово призупинила роботу.

Своєю чергою міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що провів нараду з керівниками найбільших торговельних мереж.