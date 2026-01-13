Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих атак, отримають додаткову винагороду, - Кличко
Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору"", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі виник ще більший дефіцит електроенергії.
"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - повідомив Віталій Кличко.
Також він наголосив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності, та подякував бізнесу, який продовжує працювати та забезпечувати мешканців міста всім необхідним в умовах надзвичайної ситуації.
"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - написав Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах
