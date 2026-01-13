Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих атак, отримають додаткову винагороду, - Кличко

Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

"Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору"", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі виник ще більший дефіцит електроенергії.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - повідомив Віталій Кличко.

Також він наголосив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності, та подякував бізнесу, який продовжує працювати та забезпечувати мешканців міста всім необхідним в умовах надзвичайної ситуації.

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - написав Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах

Не хватало,аби ще й не отримали! Люди працюють на межі та за межею можливого.
13.01.2026 15:40 Відповісти
13.01.2026 15:47 Відповісти
ЗЄлін дружок міндич - двушка на Москву
ЗЄлін політичний противник Кличко - "бойові" рятівниками Києва...

Україні потрібен Гетьман!

13.01.2026 16:12 Відповісти
Головне шоб не грамоти.
13.01.2026 15:49 Відповісти
Зэленый_Змий : в ось тут Ви, шановний, дуже помиляєтеся! Є такі грамоти,до яких додається купа всіляких ніштяків! Так що грамота це не завжди звичайний папірець. Дивлячись яка та від кого...
13.01.2026 16:01 Відповісти
Віталька, не забудь дати винагороду пдорасу ахмєтову-по йбальніку.
13.01.2026 15:50 Відповісти
без ДТЕК, їх електриків, які працюють в напівзруйнованих ТЕЦ та ремонтників ти, урод, сидів би без електрики і не писав гадості на Рената Леонідовича, який вправно керує цією енергетичною махіною, по якій безперестанку б'є путін.

мало мерзнете, ЗЄльоні сучі діти !

13.01.2026 16:17 Відповісти
им памятники поставить после войны нужно
13.01.2026 15:52 Відповісти
так!
і державні нагороди !
ті, які ЗЄля дав своїм 🤡 клоунам - лисому та пікалову

13.01.2026 16:19 Відповісти
 
 