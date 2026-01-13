Специалисты, восстанавливающие инфраструктуру столицы после вражеских атак, получат дополнительное вознаграждение, - Кличко

Специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру столицы после вражеских обстрелов, получат дополнительное вознаграждение. Соответствующее поручение "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканалу", "Киевавтодору" и управляющим компаниям дал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Дал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем ​​и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору"", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что после сегодняшнего обстрела в столице возник еще больший дефицит электроэнергии.

"После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают день и ночь", - сообщил Виталий Кличко.

Также он отметил, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности, и поблагодарил бизнес, который продолжает работать и обеспечивать жителей города всем необходимым в условиях чрезвычайной ситуации.

"Также хочу акцентировать внимание на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности! Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы снабжать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденный объект, и поблагодарил их за героический труд. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах.