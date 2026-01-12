РУС
479 13

Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко

Правительство установило надбавки энергетикам, работающим под обстрелами

Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах, будут получать доплату.

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Энергетики работают в сложных условиях 

"Вводим доплаты энергетикам, которые работают во ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа", - рассказала премьер-министр.

Свириденко отметила, что энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью.

"Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло", - заявила она.

Это работа на пределе человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Поэтому, по словам Свириденко, обязанность правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют эту титаническую работу.

Поручения министерствам

Глава правительства поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.

"Это наш долг — постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы", — подчеркнула премьер-министр.

Автор: 

выплаты (736) Кабмин (14185) Свириденко Юлия (350) энергетики (1)
Топ комментарии
+2
найважливіші наразі в Державі Воїни, Рятувальники та Ремонтники

чому під час війни судді, прокурори та проч. отримують захмарні зарплати ?


.
12.01.2026 21:52 Ответить
+1
Доплати діють тільки "в морози", як я розумію.
12.01.2026 21:40 Ответить
+1
найбільше на що заслуговують ці паразіти Держави - продуктова картка іждєвєнца

.
12.01.2026 21:59 Ответить
Доплати діють тільки "в морози", як я розумію.
12.01.2026 21:40 Ответить
Робітникам державних і комунальних підприємств я ще розумію як. А ДТЕКу теж будуть на зарплати докидати?
12.01.2026 21:42 Ответить
власне.
здається станом на сьогодні державних обленерго й не залишилось, тож схоже це доплати саме дтек.
на цьому тлі питання: а військовим свіріденко не бажає збільшити зп як подяку людям завдяки яким вона себе непогано почуває в прем'єрському кріслі?
12.01.2026 21:47 Ответить
Є 7 державних обленерго, є Укргідроенерго, Укренерго, Центренерго, Енергоатом, деякі комунальні невеликі підприємства. Та все ж мені цікаво конкретніше кому і як підуть гроші.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:54 Ответить
найважливіші наразі в Державі Воїни, Рятувальники та Ремонтники

чому під час війни судді, прокурори та проч. отримують захмарні зарплати ?


.
12.01.2026 21:52 Ответить
найбільше на що заслуговують ці паразіти Держави - продуктова картка іждєвєнца

.
12.01.2026 21:59 Ответить
молоко безкоштовно будуть давать?
12.01.2026 21:54 Ответить
Молоко ні. Його коровами видадуть.
12.01.2026 22:07 Ответить
Ці доплати, а вірніше збільшення зарплат мінімум в 2 рази, енергетикам які безпосередньо зайняті в ремонтах, мали бути ще 2 роки назад.
12.01.2026 21:59 Ответить
Це дуже добре, що нарешті здогадались. Але такі екстремальні умови виникають не тільки у воєнні часи, а й у мирні. Треба безкоштовно забезпечувати електриків та інших теплими речами: тілогрійками, валенками, рукавицями. Теплі пересувні кімнати. Бо виглядає так: ми вам платимо, а те, що ви можете здоров'я втратити, то для лікування з цих грошей берить.
12.01.2026 22:06 Ответить
Одного з ремонтної бригади мобілізували в 23-му, тепер він в дома, без ноги та роботи. Добре що мєнтів та прокурорів та можновладців не чіпають.
12.01.2026 22:20 Ответить
Особливо відзначте "ремонту" бригаду політтехнологів іванова та петрова з енергоатома.
Їм штатної зарплатні мабуть не вистачає за "ремонт" іміджу сонцесяйного та стюардеси в кріслі міністра.
А ще поясніть, пані свитриденко :
щодня обленерго (доречі приватизовані!) скидають по кілька мільйонів "донатами" ( обналічка фактично) в фонди ПЖ та стерненка, а зарплатню і доплати працівникам платять з держбюджету! Ак так? В обленерго грошей не вистачає? чи цей потік бабла вже не зупинити?
12.01.2026 22:32 Ответить
 
 