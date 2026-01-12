Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко
Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах, будут получать доплату.
Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Энергетики работают в сложных условиях
"Вводим доплаты энергетикам, которые работают во ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа", - рассказала премьер-министр.
Свириденко отметила, что энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью.
"Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло", - заявила она.
Это работа на пределе человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Поэтому, по словам Свириденко, обязанность правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют эту титаническую работу.
Поручения министерствам
Глава правительства поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.
"Это наш долг — постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы", — подчеркнула премьер-министр.
здається станом на сьогодні державних обленерго й не залишилось, тож схоже це доплати саме дтек.
на цьому тлі питання: а військовим свіріденко не бажає збільшити зп як подяку людям завдяки яким вона себе непогано почуває в прем'єрському кріслі?
чому під час війни судді, прокурори та проч. отримують захмарні зарплати ?
Їм штатної зарплатні мабуть не вистачає за "ремонт" іміджу сонцесяйного та стюардеси в кріслі міністра.
А ще поясніть, пані свитриденко :
щодня обленерго (доречі приватизовані!) скидають по кілька мільйонів "донатами" ( обналічка фактично) в фонди ПЖ та стерненка, а зарплатню і доплати працівникам платять з держбюджету! Ак так? В обленерго грошей не вистачає? чи цей потік бабла вже не зупинити?