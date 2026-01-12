Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко

Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах, будут получать доплату.

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Энергетики работают в сложных условиях

"Вводим доплаты энергетикам, которые работают во ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа", - рассказала премьер-министр.

Свириденко отметила, что энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью.

"Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло", - заявила она.

Это работа на пределе человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Поэтому, по словам Свириденко, обязанность правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют эту титаническую работу.

Читайте также: Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, - Свириденко

Поручения министерствам

Глава правительства поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.

"Это наш долг — постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы", — подчеркнула премьер-министр.

Читайте также: Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко