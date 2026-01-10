Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, - Свириденко

Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости. Сейчас в стране их развернуто 6908.

об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Проверка работы пунктов несокрушимости

"Проверили работу пунктов несокрушимости на левом берегу Киева и в Киевской области. Всего в столице работает почти 1300 пунктов, их обеспечивают органы власти, ГСЧС, Нацполиция и предприниматели", - отметила она.

По ее словам, по стране развернуто 6908 пунктов несокрушимости, еще 2703 - в резерве.

Бесперебойная работа

Свириденко подчеркнула, что правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, предусмотреть источники резервного питания и топливо для их работы, средства связи и другое необходимое оборудование.

Вагоны несокрушимости

"Дополнительное решение – Вагоны несокрушимости от "Укрзализныци", первые семь сегодня заработали в Киевской области для помощи людям после вражеских атак", – рассказала министр.

По ее словам, там есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев.

Один вагон может одновременно принять около 40 человек. Всего переоборудовано 100 таких пассажирских вагонов из нерабочего парка.

"ОВА совместно с органами местной власти должны максимально развертывать дополнительные пункты — не только в столице, но и по всей стране в условиях ухудшения погоды и низких температур. Привлекаем к этому ресурсы крупных государственных предприятий и банков. Благодарна украинскому бизнесу, который активно включается и дает возможность людям зарядиться и обогреться в своих помещениях", - добавила Свириденко.

Найти ближайший к вам пункт несокрушимости вы можете в приложении "Дія".