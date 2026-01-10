РУС
Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, - Свириденко

Пункты несокрушимости

Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости. Сейчас в стране их развернуто 6908.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Проверка работы пунктов несокрушимости

"Проверили работу пунктов несокрушимости на левом берегу Киева и в Киевской области. Всего в столице работает почти 1300 пунктов, их обеспечивают органы власти, ГСЧС, Нацполиция и предприниматели", - отметила она.

По ее словам, по стране развернуто 6908 пунктов несокрушимости, еще 2703 - в резерве.

Бесперебойная работа

Свириденко подчеркнула, что правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, предусмотреть источники резервного питания и топливо для их работы, средства связи и другое необходимое оборудование.

Вагоны несокрушимости

"Дополнительное решение – Вагоны несокрушимости от "Укрзализныци", первые семь сегодня заработали в Киевской области для помощи людям после вражеских атак", – рассказала министр.

По ее словам, там есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев.

Один вагон может одновременно принять около 40 человек. Всего переоборудовано 100 таких пассажирских вагонов из нерабочего парка.

"ОВА совместно с органами местной власти должны максимально развертывать дополнительные пункты — не только в столице, но и по всей стране в условиях ухудшения погоды и низких температур. Привлекаем к этому ресурсы крупных государственных предприятий и банков. Благодарна украинскому бизнесу, который активно включается и дает возможность людям зарядиться и обогреться в своих помещениях", - добавила Свириденко.

Найти ближайший к вам пункт несокрушимости вы можете в приложении "Дія".

Киев Свириденко Юлия пункт несокрушимости
+13
Незламність це коли гроші всі вкрали, а людям пропонують зарядити телефон та випити чаю.
10.01.2026 17:27 Ответить
+10
Називати пункти мінімальної підтримки життєдіяльності пунктами незламності - це показник абсолютної совковості паяца з 95 кварталу!
10.01.2026 17:31 Ответить
+7
спасібо ЗЄлічкє за єто т!

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
 Сунь-дзи "Мистецтво війни

цієї війни взагалі могло НЕ бути, якби президентом був Порошенко

.
10.01.2026 17:31 Ответить
Незламність це коли гроші всі вкрали, а людям пропонують зарядити телефон та випити чаю.
10.01.2026 17:27 Ответить
запити гарячим чаєм вкрадені гроші та зателефонувати другу

.
10.01.2026 17:32 Ответить
настав час продавати собак
Депутат от правящей партии «Слуги народа» Евгений Брагар, за время своего депутатства успел обзавестись не только «пивным пузиком», но и квартирой площадью 45 квадратных метров. Брагар также порадовал себя престижным автомобилем Lexus CT 200, причём уже в период военного конфликта на Украине.
10.01.2026 17:47 Ответить
спасібо ЗЄлічкє за єто т!

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
 Сунь-дзи "Мистецтво війни

цієї війни взагалі могло НЕ бути, якби президентом був Порошенко

.
10.01.2026 17:31 Ответить
не було ніякого сунь-дзи.
10.01.2026 17:46 Ответить
А Ісус Христос був?
10.01.2026 17:49 Ответить
хай не було, але книжку той Сун-дзи написав гарну

.
10.01.2026 17:57 Ответить
Називати пункти мінімальної підтримки життєдіяльності пунктами незламності - це показник абсолютної совковості паяца з 95 кварталу!
10.01.2026 17:31 Ответить
Було б логічніше назвати "пункт порятунку", адже "пункт незламності" вже є на Банковій. )
показать весь комментарий
чи користуються люди пунктами зеленої омани ?
10.01.2026 17:31 Ответить
Користуються з 2019 року.
показать весь комментарий
Х*уямності 🤬. Намет з китайським чайником та генератором з розеткою то просто намет з генератором не більше.
10.01.2026 17:33 Ответить
zельоні гнидотні доручітєлі *****
10.01.2026 17:35 Ответить
А ТЦК в тих пунктах хоч не чергує?
10.01.2026 17:35 Ответить
задача влади зрозуміла-всих людей в пункті незламності
10.01.2026 17:38 Ответить
доручітє здохнуть паРаші , ГНИДИ ZЕЛЬОНІ !
10.01.2026 17:39 Ответить
"Пункти незламності" це пам'ятники пройобам зеленої влади.
10.01.2026 17:40 Ответить
Пункт потужності
10.01.2026 17:44 Ответить
Ilya Novikov
@vertiporokh
·
4 год
Якщо Кличко здасть росіянам весь лівий беріг, заллє гівном всю синю гілку метро, червону подарує другу Трампа, а зелену виведе в офшор - він з цим усім і так не буде гіршим мером Києва ніж Зеленський президентом України.

Навіть з невеличким запасом.
10.01.2026 17:44 Ответить
Ще повинен позвати на шашлики!
10.01.2026 17:49 Ответить
За незламність! За потужність! За президента!
10.01.2026 17:49 Ответить
17.56 Дали світло і тепло.
10.01.2026 17:58 Ответить
 
 