Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, - Свириденко

Уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності. Нині в країні їх розгорнуто 6908.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Перевірка роботи пунктів незламності

"Перевірили роботу пунктів незламності на лівому березі Києва та у Київській області. Загалом у столиці працює майже 1300 пунктів, їх забезпечують органи влади, ДСНС, Нацполіція та підприємці", - зазначила вона.

За її словами, по країні розгорнуто 6908 пунктів незламності, ще 2703 - у резерві.

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Безперебійна робота

Свириденко наголосила, що уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, передбачити джерела резервного живлення та пальне для їхньої роботи, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання.

Вагони незламності

"Додаткове рішення – Вагони незламності від "Укрзалізниці", перші сім сьогодні запрацювали в Київській області для допомоги людям після ворожих атак", - розповіла міністерка.

За її словами, там є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців.

Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей. Загалом переобладнано 100 таких пасажирських вагонів із неробочого парку.

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"ОВА спільно з органами місцевої влади мають максимально розгортати додаткові пункти — не лише в столиці, а й по всій країні в умовах погіршення погоди і низьких температур. Залучаємо до цього ресурси великих державних підприємств і банків. Вдячна українському бізнесу, який активно включається і дає можливість людям зарядитися і обігрітися у своїх приміщеннях", - додала Свириденко.

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