"Пункти незламності" забезпечать енергонезалежним інтернетом, - Мінцифри

Уряд оновлює вимоги до роботи "Пунктів незламності" - кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним інтернетом через технологію xPON або супутникові термінали Starlink.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

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У Мінцифри пояснили, що доступ до інтернету в "Пунктах незламності" має зберігатися навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це дозволить громадянам телефонувати рідним, користуватися державними послугами та отримувати оперативну інформацію від ДСНС.

У міністерстві наголосили, що складна ситуація з електропостачанням в Одесі показала критичну потребу в стабільному зв’язку. За їхніми словами, під час знеструмлень держава нерідко дізнається про відсутність інтернету в пунктах зі скарг у соцмережах, а не через офіційні системи моніторингу.

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Відтепер кожен "Пункт незламності" матиме або оптоволоконний інтернет xPON, який може працювати без світла до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink - для локацій без кабельної інфраструктури.

Також кожному пункту присвоять цифрову адресу. Це дозволить автоматично відстежувати стан інтернет-з’єднання в режимі реального часу та оперативно реагувати на збої.

У Мінцифри запевнили, що у разі втрати зв’язку відповідні служби зможуть втрутитися ще до того, як громадяни прибудуть до пункту.

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