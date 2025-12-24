"Пункты несокрушимости" обеспечат энергонезависимым интернетом, - Минцифры
Правительство обновляет требования к работе "Пунктов несокрушимости" - каждый из них должен быть обеспечен энергонезависимым интернетом через технологию xPON или спутниковые терминалы Starlink.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
В Минцифры пояснили, что доступ к интернету в "Пунктах несокрушимости" должен сохраняться даже во время длительных отключений электроэнергии. Это позволит гражданам звонить родным, пользоваться государственными услугами и получать оперативную информацию от ГСЧС.
В министерстве подчеркнули, что сложная ситуация с электроснабжением в Одессе показала критическую потребность в стабильной связи. По их словам, во время отключений электроэнергии государство нередко узнает об отсутствии интернета в пунктах из жалоб в соцсетях, а не через официальные системы мониторинга.
Отныне каждый "Пункт несокрушимости" будет иметь либо оптоволоконный интернет xPON, который может работать без света до 72 часов, либо спутниковую связь Starlink - для локаций без кабельной инфраструктуры.
Также каждому пункту присвоят цифровой адрес. Это позволит автоматически отслеживать состояние интернет-соединения в режиме реального времени и оперативно реагировать на сбои.
В Минцифры заверили, что в случае потери связи соответствующие службы смогут вмешаться еще до того, как граждане прибудут в пункт.
