"Пункты несокрушимости" обеспечат энергонезависимым интернетом, - Минцифры

Правительство обновляет требования к работе "Пунктов несокрушимости" - каждый из них должен быть обеспечен энергонезависимым интернетом через технологию xPON или спутниковые терминалы Starlink.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

В Минцифры пояснили, что доступ к интернету в "Пунктах несокрушимости" должен сохраняться даже во время длительных отключений электроэнергии. Это позволит гражданам звонить родным, пользоваться государственными услугами и получать оперативную информацию от ГСЧС.

В министерстве подчеркнули, что сложная ситуация с электроснабжением в Одессе показала критическую потребность в стабильной связи. По их словам, во время отключений электроэнергии государство нередко узнает об отсутствии интернета в пунктах из жалоб в соцсетях, а не через официальные системы мониторинга.

Отныне каждый "Пункт несокрушимости" будет иметь либо оптоволоконный интернет xPON, который может работать без света до 72 часов, либо спутниковую связь Starlink - для локаций без кабельной инфраструктуры.

Также каждому пункту присвоят цифровой адрес. Это позволит автоматически отслеживать состояние интернет-соединения в режиме реального времени и оперативно реагировать на сбои.

В Минцифры заверили, что в случае потери связи соответствующие службы смогут вмешаться еще до того, как граждане прибудут в пункт.

