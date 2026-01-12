Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко
Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.
Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Енергетики працюють у складних умовах
"Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу", - розповіла прем’єр-міністерка.
Свириденко зазначила, що енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі.
"Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло", - заявила вона.
Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Тому, за словами Свириденко, обовʼязок уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю.
Доручення міністерствам
Глава уряду доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.
"Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли", - наголосила прем’єр-міністерка.
здається станом на сьогодні державних обленерго й не залишилось, тож схоже це доплати саме дтек.
на цьому тлі питання: а військовим свіріденко не бажає збільшити зп як подяку людям завдяки яким вона себе непогано почуває в прем'єрському кріслі?
чому під час війни судді, прокурори та проч. отримують захмарні зарплати ?
Їм штатної зарплатні мабуть не вистачає за "ремонт" іміджу сонцесяйного та стюардеси в кріслі міністра.
А ще поясніть, пані свитриденко :
щодня обленерго (доречі приватизовані!) скидають по кілька мільйонів "донатами" ( обналічка фактично) в фонди ПЖ та стерненка, а зарплатню і доплати працівникам платять з держбюджету! Ак так? В обленерго грошей не вистачає? чи цей потік бабла вже не зупинити?