Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко

Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.

Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Енергетики працюють у складних умовах

"Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу", - розповіла прем’єр-міністерка.

Свириденко зазначила, що енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі.

"Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло", - заявила вона.

Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Тому, за словами Свириденко, обовʼязок уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю.

Доручення міністерствам

Глава уряду доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

"Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли", - наголосила прем’єр-міністерка.

