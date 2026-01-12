Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко

Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.

Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Енергетики працюють у складних умовах 

"Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу", - розповіла прем’єр-міністерка.

Свириденко зазначила, що енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі.

"Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло", - заявила вона.

Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Тому, за словами Свириденко, обовʼязок уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю.

Доручення міністерствам

Глава уряду доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

"Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли", - наголосила прем’єр-міністерка.

Топ коментарі
найважливіші наразі в Державі Воїни, Рятувальники та Ремонтники

чому під час війни судді, прокурори та проч. отримують захмарні зарплати ?


12.01.2026 21:52
Ці доплати, а вірніше збільшення зарплат мінімум в 2 рази, енергетикам які безпосередньо зайняті в ремонтах, мали бути ще 2 роки назад.
12.01.2026 21:59
Одного з ремонтної бригади мобілізували в 23-му, тепер він в дома, без ноги та роботи. Добре що мєнтів та прокурорів та можновладців не чіпають.
12.01.2026 22:20
Доплати діють тільки "в морози", як я розумію.
12.01.2026 21:40
Робітникам державних і комунальних підприємств я ще розумію як. А ДТЕКу теж будуть на зарплати докидати?
12.01.2026 21:42
здається станом на сьогодні державних обленерго й не залишилось, тож схоже це доплати саме дтек.
на цьому тлі питання: а військовим свіріденко не бажає збільшити зп як подяку людям завдяки яким вона себе непогано почуває в прем'єрському кріслі?
12.01.2026 21:47
Є 7 державних обленерго, є Укргідроенерго, Укренерго, Центренерго, Енергоатом, деякі комунальні невеликі підприємства. Та все ж мені цікаво конкретніше кому і як підуть гроші.
12.01.2026 21:54
молоко безкоштовно будуть давать?
12.01.2026 21:54
Молоко ні. Його коровами видадуть.
12.01.2026 22:07
Ці доплати, а вірніше збільшення зарплат мінімум в 2 рази, енергетикам які безпосередньо зайняті в ремонтах, мали бути ще 2 роки назад.
12.01.2026 21:59
Це дуже добре, що нарешті здогадались. Але такі екстремальні умови виникають не тільки у воєнні часи, а й у мирні. Треба безкоштовно забезпечувати електриків та інших теплими речами: тілогрійками, валенками, рукавицями. Теплі пересувні кімнати. Бо виглядає так: ми вам платимо, а те, що ви можете здоров'я втратити, то для лікування з цих грошей берить.
12.01.2026 22:06
Одного з ремонтної бригади мобілізували в 23-му, тепер він в дома, без ноги та роботи. Добре що мєнтів та прокурорів та можновладців не чіпають.
12.01.2026 22:20
Особливо відзначте "ремонту" бригаду політтехнологів іванова та петрова з енергоатома.
Їм штатної зарплатні мабуть не вистачає за "ремонт" іміджу сонцесяйного та стюардеси в кріслі міністра.
А ще поясніть, пані свитриденко :
щодня обленерго (доречі приватизовані!) скидають по кілька мільйонів "донатами" ( обналічка фактично) в фонди ПЖ та стерненка, а зарплатню і доплати працівникам платять з держбюджету! Ак так? В обленерго грошей не вистачає? чи цей потік бабла вже не зупинити?
12.01.2026 22:32
 
 