На лівому березі деякі кияни 5 діб без опалення та світла, - ЗМІ

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб підзарядити гаджети, люди ходять до пунктів незламності.

У деяких будинках немає опалення, подекуди відсутнє й водопостачання.

Що передувало?

Після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла. Без тепла наразі близько 500 будинків.

Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.

Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

