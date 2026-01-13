На лівому березі деякі кияни 5 діб без опалення та світла, - ЗМІ

На Лівому березі деякі кияни 5 діб без опалення та світла

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Щоб підзарядити гаджети, люди ходять до пунктів незламності.

У деяких будинках немає опалення, подекуди відсутнє й водопостачання.

Що передувало?

  • Після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла. Без тепла наразі близько 500 будинків.
  • Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.
  • Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини, - ДТЕК (оновлено)

Київ (20609) обстріл (33600) водопостачання (891) відключення світла (1667)
13.01.2026 16:46 Відповісти
я вважаю, у квартирі без опалення, краще ніж у окопі! метеопрогноз зовсім не тішить, і ***** буде й надалі, без великих пауз, проводити обстріл... думаю, якби Донні дав би пару десятків томагавків, то ситуація, змінилась би кардинально, або Мерц, би роздуплився....
13.01.2026 18:04 Відповісти
Світла нема, тому не дивляться Шмарафон, і не знають, що в них все є.
13.01.2026 18:49 Відповісти
 
 