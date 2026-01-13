На лівому березі деякі кияни 5 діб без опалення та світла, - ЗМІ
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Щоб підзарядити гаджети, люди ходять до пунктів незламності.
У деяких будинках немає опалення, подекуди відсутнє й водопостачання.
Що передувало?
- Після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла. Без тепла наразі близько 500 будинків.
- Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.
- Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.
