На Левом берегу некоторые киевляне 5 суток без отопления и света, - местные СМИ

Как сообщают местные СМИ, на Левом берегу Киева некоторые жители уже 5 суток живут в квартирах без отопления и света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы подзарядить гаджеты, люди ходят в пункты несокрушимости.

В некоторых домах нет отопления, кое-где отсутствует водоснабжение.

Что предшествовало?

После очередного ночного обстрела в Киеве введены и действуют экстренные отключения света. Без тепла сейчас около 500 домов.

Электроэнергии в Киеве уже не хватает для критической инфраструктуры, ситуация чрезвычайно сложная.

Специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру столицы после вражеских обстрелов, получат дополнительное вознаграждение. Соответствующее поручение "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканалу", "Киевавтодору" и управляющим компаниям дал мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте: Экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевщины, - ДТЭК (обновлено)