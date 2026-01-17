56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ, - ДТЕК

Через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які наслідки?

Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.

ДТЕК також нагадує, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Що передувало?

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними дронами. За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях.

