УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 710 2

56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ, - ДТЕК

Через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наслідки?

Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.

ДТЕК також нагадує, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Що передувало?

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними дронами. За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях.

Автор: 

Київська область (4536) енергетика (3721) ДТЕК (2048)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог знищує нашу енергосистему ,а недоумки говорят про якісь перемовини і мирний план ,хоч ворог розуміє лише силу.
показати весь коментар
17.01.2026 10:15 Відповісти
На чиєму боці дика сила в людях, зброї, економіці? В кого ВПК працює у три зміни а в кого тирять на військових закупівлях? В кого людолови хапають трудяг серед вулиці й намагаються кинути в окопи а в кого за великі гроші військо поповнюється контрактниками?
показати весь коментар
17.01.2026 10:20 Відповісти
 
 