1 710 2
56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ, - ДТЕК
Через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Які наслідки?
Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.
ДТЕК також нагадує, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.
Що передувало?
Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними дронами. За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар17.01.2026 10:15 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Andrijmak63
показати весь коментар17.01.2026 10:20 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль