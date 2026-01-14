Екстрені відключення світла у Києві тривають. 3 години зі світлом, до 10 годин - без, - ДТЕК

Ситуація зі світлом у Києві: екстрені відключення тривають

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.

Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія", - зазначили там.

Що передувало?

  • У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
  • Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

в кожну хату генератор !
14.01.2026 12:59 Відповісти
Дебілка свириденка, пообіцяй хоч що небудь, бо у киян нерви перетянуті до краю!
14.01.2026 13:02 Відповісти
Нехай кияне згадають про своє голосування 2019 року..
14.01.2026 13:07 Відповісти
І що буде? На москву підуть?
14.01.2026 13:30 Відповісти
Реальність: 4 години зі світлом пізно вночі, 20 без.
Як виявилось, живлення Києва залежить не від міфічних атомних станцій на заході, а від власних ТЕЦ. Бо так дешевше.
14.01.2026 13:02 Відповісти
Так і є. Ніякої схеми 3-10-3 не існує.
14.01.2026 16:23 Відповісти
А повирубвати усілякі готелі та ТРЦ нахрін не хочете? Звісно, що ні, адже вони належать правильним людям. Щоб ви там всі повиздихали, тварюки.
14.01.2026 13:03 Відповісти
Там зазвичай потужні локальні генератори..вони приватні ..
14.01.2026 13:08 Відповісти
Варто перевірити походження тих потужних локальних генераторів.
В Одесі передані як гумдопомога генератори якимось дивом опинилися або у друзів колишнього мера, або на Старокінному ринку.
"слідчі виявили генератори, які місто отримало як гуманітарну допомогу, на автомийці, в ресторані та вдома у посадовців мерії"
14.01.2026 13:17 Відповісти
Какие 4 часа.
Сегодня дали только на 10 минут.
14.01.2026 13:04 Відповісти
Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія
14.01.2026 13:06 Відповісти
Щасливець. Мені на 2 хвилини дали, навіть чай не встиг заварити.
14.01.2026 13:06 Відповісти
А газ, дрова, свічки?
14.01.2026 13:11 Відповісти
Это лишнее.
В Розетке, Сомфи и т.д. можно спокойно купить туристическую газовую плитку с запасными газовыми балонами.
https://rozetka.com.ua/ua/search/?text=туристическая%20газовая%20плитка&redirected=1&section_id=84095
Пей чай хоть круглые сутки.
14.01.2026 13:21 Відповісти
Можно спокойно сварить борщ и поджарить картошку.
1 баллона хватает надолго.
14.01.2026 13:22 Відповісти
Я чай заварил ночью.
А чайник включается автоматически с появлением света.
Так что, 2 минуты хватает с головой.
14.01.2026 13:15 Відповісти
Та проблема не в тому, щоб заварити чай. Навіщо взагалі давати світло на кілька хвилин? Не думаю, що постійні вмикання та вимикання електроенергії позитивно впливають на електроприлади. Може бути замикання. Дайте пізніше, але нормально.
14.01.2026 13:20 Відповісти
Ти певно ніколи там телевізора чи компʼютера не ремонтував?
Все зробив як треба, зібрав-клац іскра і вирубується. В кращому випадку. А в поганому наче все робить, але через хвилину другу починає паленим смердить
14.01.2026 13:26 Відповісти
Электроэнергию выключает автомат.
Появилась критическая нагрузка - автомат выключил. И в данном случае наверное была таже история. У электриков где-то коротнуло. они же занимаются восстановлением в диких условиях. вот автоматика и сработала.
Так и в квартире. если где-то коротит. вылетают пробки или срабатывает автомат на щитке.
14.01.2026 15:12 Відповісти
а якщо 50 годин, це, теж "локальная аварія"...?
14.01.2026 13:11 Відповісти
Кажуть в народі - "якщо десь убуло то в іншому місці прибуло"! Донецький бандит ахметов не дасть збрехати!
14.01.2026 13:13 Відповісти
і саме в цей критичний час треба призначити міністром енергетики не фахового спеціаліста в енергетиці, а бугалтера по освіті і куєсоса бандіта ахмєтова -шмиргаля.
14.01.2026 13:18 Відповісти
Щіро за це вдячні бізнеспартнерам та дружбанам Zеленського і дЕрьмака, Міндічу з Цукерманом та куму Zеленського Чернишову з Галущенко тощо. Ну і гівну людствп з тавром "росиянин".
Я правільно подякував, ********?
14.01.2026 13:33 Відповісти
Лямпочка імені ''міндічів- зеленських'' потухла. Це вам не ''ротердам+'' ''бариги'', це вибір українців для щоб поржать.
14.01.2026 13:59 Відповісти
Тепер вигідно в селі жити.Вода своя,дрова свої і генератор свій на солярі.
14.01.2026 14:03 Відповісти
В сёлах сейчас кстати света больше чем в городах.
14.01.2026 14:11 Відповісти
Пока что 4 на 18. И то по ночам когда готовит все равно не будеш. Не худший вариант ещё. У некоторых на много хуже.
14.01.2026 14:10 Відповісти
Скоро скажуть "Нащо вмикати світло на годину?" і перестануть вмикати взагалі...
14.01.2026 15:14 Відповісти
Дуже дешево жити в селі
Подивись які штрафи за суху гілку з лісу
Ти платиш за тепло кожного місяця
Мені потрібно 20тис одразу
Потім попилять порубать
В селі ...дешево ...жить
14.01.2026 16:19 Відповісти
 
 