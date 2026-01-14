Екстрені відключення світла у Києві тривають. 3 години зі світлом, до 10 годин - без, - ДТЕК

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.



Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія", - зазначили там.

Що передувало?

У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

