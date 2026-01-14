Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. 3 часа со светом, до 10 часов - без, - ДТЭК

В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.



Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария", - отметили там.

Что предшествовало?

В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения

