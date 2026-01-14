РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12901 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
673 14

Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. 3 часа со светом, до 10 часов - без, - ДТЭК

Ситуация со светом в Киеве: экстренные отключения продолжаются

В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.

Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария", - отметили там.

Читайте также: Почти 500 домов в Киеве остаются без тепла, ситуация со светом — чрезвычайно сложная, — Кличко

Что предшествовало?

  • В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
  • Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения

Читайте также: В Киеве из-за отключения электроэнергии произошел сбой мониторинга качества воздуха

Автор: 

Киев (26576) ДТЭК (590) отключение света (633)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в кожну хату генератор !
показать весь комментарий
14.01.2026 12:59 Ответить
Дебілка свириденка, пообіцяй хоч що небудь, бо у киян нерви перетянуті до краю!
показать весь комментарий
14.01.2026 13:02 Ответить
Нехай кияне згадають про своє голосування 2019 року..
показать весь комментарий
14.01.2026 13:07 Ответить
Реальність: 4 години зі світлом пізно вночі, 20 без.
Як виявилось, живлення Києва залежить не від міфічних атомних станцій на заході, а від власних ТЕЦ. Бо так дешевше.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:02 Ответить
А повирубвати усілякі готелі та ТРЦ нахрін не хочете? Звісно, що ні, адже вони належать правильним людям. Щоб ви там всі повиздихали, тварюки.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:03 Ответить
Там зазвичай потужні локальні генератори..вони приватні ..
показать весь комментарий
14.01.2026 13:08 Ответить
Варто перевірити походження тих потужних локальних генераторів.
В Одесі передані як гумдопомога генератори якимось дивом опинилися або у друзів колишнього мера, або на Старокінному ринку.
"слідчі виявили генератори, які місто отримало як гуманітарну допомогу, на автомийці, в ресторані та вдома у посадовців мерії"
показать весь комментарий
14.01.2026 13:17 Ответить
Какие 4 часа.
Сегодня дали только на 10 минут.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:04 Ответить
Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія
показать весь комментарий
14.01.2026 13:06 Ответить
Щасливець. Мені на 2 хвилини дали, навіть чай не встиг заварити.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:06 Ответить
А газ, дрова, свічки?
показать весь комментарий
14.01.2026 13:11 Ответить
Я чай заварил ночью.
А чайник включается автоматически с появлением света.
Так что, 2 минуты хватает с головой.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:15 Ответить
а якщо 50 годин, це, теж "локальная аварія"...?
показать весь комментарий
14.01.2026 13:11 Ответить
Кажуть в народі - "якщо десь убуло то в іншому місці прибуло"! Донецький бандит ахметов не дасть збрехати!
показать весь комментарий
14.01.2026 13:13 Ответить
 
 