Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. 3 часа со светом, до 10 часов - без, - ДТЭК
В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.
Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария", - отметили там.
Что предшествовало?
- В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
- Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения
Як виявилось, живлення Києва залежить не від міфічних атомних станцій на заході, а від власних ТЕЦ. Бо так дешевше.
В Одесі передані як гумдопомога генератори якимось дивом опинилися або у друзів колишнього мера, або на Старокінному ринку.
"слідчі виявили генератори, які місто отримало як гуманітарну допомогу, на автомийці, в ресторані та вдома у посадовців мерії"
Сегодня дали только на 10 минут.
А чайник включается автоматически с появлением света.
Так что, 2 минуты хватает с головой.