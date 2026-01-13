В Киеве из-за отключения электроэнергии произошел сбой мониторинга качества воздуха

В Киеве фиксируют временные перебои в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха из-за проблем с электроснабжением.

об этом говорится в сообщении Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации на официальном сайте КГГА.

Причиной сбоев стали отключения электроэнергии вследствие вражеских обстрелов, а также сложные погодные условия, которые влияют на работу высокочувствительного оборудования.

Почему возникают сбои в работе станций

В КГГА пояснили, что современные газоанализаторы и другие измерительные приборы требуют стабильного электропитания и соблюдения определенных температурных режимов. В условиях морозов и нестабильного энергоснабжения оборудование может работать некорректно.

"Современные приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций", — говорится в сообщении городских властей.

Также отмечается, что регулярные отключения электроэнергии повышают риск технических сбоев, нарушения работы программного обеспечения и преждевременного выхода оборудования из строя.

Что будет с данными о качестве воздуха

В случае длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны. В таких случаях информация в ежедневных отчетах может публиковаться не в полном объеме или с задержкой.

В КГГА подчеркнули, что специалисты осуществляют постоянное техническое сопровождение пунктов мониторинга. Коммунальные службы принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу оборудования и обеспечить корректное отображение показателей качества воздуха.

Сейчас весь Киев находится в режиме экстренных отключений электроэнергии: ситуация с энергоснабжением на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого берега.

