РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
482 5

В Киеве из-за отключения электроэнергии произошел сбой мониторинга качества воздуха

В Киеве перестали работать датчики качества воздуха

В Киеве фиксируют временные перебои в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха из-за проблем с электроснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации на официальном сайте КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причиной сбоев стали отключения электроэнергии вследствие вражеских обстрелов, а также сложные погодные условия, которые влияют на работу высокочувствительного оборудования.

Читайте также: Ирпень в Киевской области временно переходит на подачу воды два раза в день

Почему возникают сбои в работе станций

В КГГА пояснили, что современные газоанализаторы и другие измерительные приборы требуют стабильного электропитания и соблюдения определенных температурных режимов. В условиях морозов и нестабильного энергоснабжения оборудование может работать некорректно.

"Современные приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций", — говорится в сообщении городских властей.

Также отмечается, что регулярные отключения электроэнергии повышают риск технических сбоев, нарушения работы программного обеспечения и преждевременного выхода оборудования из строя.

Читайте также: В Украине без отопления остаются 1,5% домов, в Киеве — 472, — Минразвития

Что будет с данными о качестве воздуха

В случае длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны. В таких случаях информация в ежедневных отчетах может публиковаться не в полном объеме или с задержкой.

В КГГА подчеркнули, что специалисты осуществляют постоянное техническое сопровождение пунктов мониторинга. Коммунальные службы принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу оборудования и обеспечить корректное отображение показателей качества воздуха.

Читайте: В Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений света может быть разной. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

воздух (180) качество (70) Киев (26564) Тарифы на электроэнергию (2354) отключение света (633)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви що? От біда яка... Іншої біди нині у Києві немає...
показать весь комментарий
13.01.2026 21:56 Ответить
🤣
показать весь комментарий
13.01.2026 21:58 Ответить
Це ж КАТАСТРОФА!
Дебіли, млять.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:06 Ответить
Ну зазвичай при мінусових температурах якість повітря поліпшується, тож, принаймні за цю "катастрофу" можна не переживати ... інших негараздів трохи більше ніж добуя ...довбані москалі, най їх шляк трафить 🤬
показать весь комментарий
13.01.2026 22:39 Ответить
 
 