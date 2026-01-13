В Киеве из-за отключения электроэнергии произошел сбой мониторинга качества воздуха
В Киеве фиксируют временные перебои в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха из-за проблем с электроснабжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации на официальном сайте КГГА.
Причиной сбоев стали отключения электроэнергии вследствие вражеских обстрелов, а также сложные погодные условия, которые влияют на работу высокочувствительного оборудования.
Почему возникают сбои в работе станций
В КГГА пояснили, что современные газоанализаторы и другие измерительные приборы требуют стабильного электропитания и соблюдения определенных температурных режимов. В условиях морозов и нестабильного энергоснабжения оборудование может работать некорректно.
"Современные приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций", — говорится в сообщении городских властей.
Также отмечается, что регулярные отключения электроэнергии повышают риск технических сбоев, нарушения работы программного обеспечения и преждевременного выхода оборудования из строя.
Что будет с данными о качестве воздуха
В случае длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны. В таких случаях информация в ежедневных отчетах может публиковаться не в полном объеме или с задержкой.
В КГГА подчеркнули, что специалисты осуществляют постоянное техническое сопровождение пунктов мониторинга. Коммунальные службы принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу оборудования и обеспечить корректное отображение показателей качества воздуха.
- Сейчас весь Киев находится в режиме экстренных отключений электроэнергии: ситуация с энергоснабжением на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого берега.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дебіли, млять.