Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого, – Yasno

Увесь Київ наразі знаходиться у екстрених відключеннях електроенергії: ситуація з енергопостачаням на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого берега.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Також він зазначив, що оператори мереж отримують велику кількість заявок.

"Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів – це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж", – розповів Коваленко.

Він закликав залишати заявки реальні, оскільки дуже багато аварій і хочеться, а ресурс має використовуватися там, де він реально потрібен.

Ситуація зі світлом у Києві

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Нагадаємо, після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла. Без тепла наразі близько 500 будинків.

Водночас електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.

Також повідомлялося, що фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керівним компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.