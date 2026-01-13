В Украине без отопления остаются 1,5% домов, в Киеве - 472, - Минразвития
По состоянию на 13 января в Украине отопления не имеют около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
По его словам, ночью российские войска атаковали 15 объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭС и ТЭЦ в разных регионах Украины. Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев. "Сейчас из более чем 12 тысяч домов города без отопления по состоянию на 13 часов находилось 472 дома", - отметил Ковальчук.
Самая сложная ситуация зафиксирована в Печерском районе - 197 домов без отопления, в Шевченковском - 123, в Голосеевском - 71. В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель, что в большинстве случаев позволило сохранить сети целыми. Сейчас происходит повторный запуск систем отопления.
Ковальчук отметил, что все ремонтные бригады в пострадавших районах полностью задействованы, а также привлекаются аварийные бригады из других районов. При этом ночная атака не повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения Киева.
В целом в Украине отапливаются 98,5% жилых домов (более 70 тыс.), 99% объектов социальной сферы (24,5 тыс.), работают 17,5 тыс. котельных. В Киеве функционируют более 1300 пунктов несокрушимости и дополнительные пункты обогрева, также задействованы резервные генераторы большой мощности.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
9 января более 550 тысяч жителей Белгородской области https://ru.themoscowtimes.com/2026/01/09/bolee-polumilliona-zhitelei-belgorodskoi-oblasti-ostalis-bez-sveta-i-tepla-v-rezultate-udara-vsu-a184172 остались без света и тепла в результате ракетного удара ВСУ по объекту инженерной инфраструктуры. Еще около 200 тысяч лишились воды. Гладков тогда заявил о «крайне непростой» ситуации и https://t.me/vvgladkov/18328 призвал жителей покупать генераторы самостоятельно, отметив, что резервная генерация не способна компенсировать потери электроэнергии в полном объеме.
По информации «Пепла», удар был нанесен по подстанции «Сторожевая» и ТЭЦ «Луч». Последняя является одной из основных теплоэлектростанций Белгорода, работающей на газе и обеспечивающей значительную часть города.
Весь Киев без электричества, а отопление есть во всех домах.
https://censor.net/ua/news/3595251/na-livomu-berezi-deyaki-kyyany-5-dib-bez-opalennya-ta-svitla