В Украине без отопления остаются 1,5% домов, в Киеве - 472, - Минразвития

По состоянию на 13 января в Украине отопления не имеют около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

По его словам, ночью российские войска атаковали 15 объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭС и ТЭЦ в разных регионах Украины. Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев. "Сейчас из более чем 12 тысяч домов города без отопления по состоянию на 13 часов находилось 472 дома", - отметил Ковальчук.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Печерском районе - 197 домов без отопления, в Шевченковском - 123, в Голосеевском - 71. В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель, что в большинстве случаев позволило сохранить сети целыми. Сейчас происходит повторный запуск систем отопления.

Ковальчук отметил, что все ремонтные бригады в пострадавших районах полностью задействованы, а также привлекаются аварийные бригады из других районов. При этом ночная атака не повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения Киева.

В целом в Украине отапливаются 98,5% жилых домов (более 70 тыс.), 99% объектов социальной сферы (24,5 тыс.), работают 17,5 тыс. котельных. В Киеве функционируют более 1300 пунктов несокрушимости и дополнительные пункты обогрева, также задействованы резервные генераторы большой мощности.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

