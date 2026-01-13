На данный момент прогнозов восстановления электроснабжения в Киеве дать не можем, - Минэнерго
В Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве. Это следствие массированного удара по энергообъектам.
Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют, действуют аварийные графики", - сказал он.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - сказал заместитель министра энергетики.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
робіть мовчки
Мені взагалі, дуже цікаво, чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
Кілька років без снігу їх вже й розслабило.
Я ще пам'ятаю як від морозу дерева тріскалися, двері в парадних примерзали.
А у квартирах все одно було тепло.
"двушечку на Москву" пам'ятаєте? Ось тому і стали! Коли три роки думати про це, а не про захист енергетики - то це "складними погодними умовами" будуть і +15.
Звикли у минули роки при 0 градусах опалювати як прийдеться?