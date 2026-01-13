РУС
Новости Удары по энергетике
1 640 14

На данный момент прогнозов восстановления электроснабжения в Киеве дать не можем, - Минэнерго

Ситуация со светом в Киеве 13 января: что говорят в Минэнерго?

В Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве. Это следствие массированного удара по энергообъектам.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют, действуют аварийные графики", - сказал он.

Читайте также: После сегодняшнего обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, ситуация чрезвычайно сложная, - Кличко

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. 

"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - сказал заместитель министра энергетики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали энергообъекты в Запорожье: ранены две работницы облэнерго, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
  • Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины.
  • По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

Читайте: Без тепла сейчас около 500 домов в Киеве, - КГГА

Автор: 

Киев (26564) обстрел (31305) энергетика (3029) Минэнерго (504)
Топ комментарии
+1
нахіба взагалі деталізувати?
робіть мовчки
13.01.2026 16:31 Ответить
нахіба взагалі деталізувати?
робіть мовчки
13.01.2026 16:31 Ответить
Тобі не потрібно, а мені потрібно!
Мені взагалі, дуже цікаво, чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
Кілька років без снігу їх вже й розслабило.
Я ще пам'ятаю як від морозу дерева тріскалися, двері в парадних примерзали.
А у квартирах все одно було тепло.
13.01.2026 16:40 Ответить
за ПП такого як зараз не було
13.01.2026 16:45 Ответить
чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
"двушечку на Москву" пам'ятаєте? Ось тому і стали! Коли три роки думати про це, а не про захист енергетики - то це "складними погодними умовами" будуть і +15.
13.01.2026 17:10 Ответить
Деталізують ті хто нічого не роблять
13.01.2026 16:41 Ответить
стюардеса (до прикладу)
13.01.2026 16:46 Ответить
Хай це ху....ло здохне і його послід разом з ним
13.01.2026 16:35 Ответить
Кранти! - весна прийде - тепло принесе
13.01.2026 16:35 Ответить
-10 для них вже і "складні погодні умови"!
Звикли у минули роки при 0 градусах опалювати як прийдеться?
13.01.2026 16:35 Ответить
а шо скаже свириденко?
13.01.2026 16:48 Ответить
Цій сучці давно пора заткнути гнилого рота.
13.01.2026 16:58 Ответить
А що тут зпрогнозуєш? Кожну ніч кацапські обстріли.
13.01.2026 16:49 Ответить
Потужно защитили энергетику Украины , менеджеры Зеленско . Мындыч с Щукерманами , вон как страрались , кубометрами деньги скирдовали. Надо чтоб зеленский им в Израиль позвонил. Пускай бабки вернут. Чтоб Зеленский смог защитные сооружения построить. Он то знает как , с его то опытом.
13.01.2026 17:03 Ответить
 
 