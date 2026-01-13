На данный момент прогнозов восстановления электроснабжения в Киеве дать не можем, - Минэнерго

В Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве. Это следствие массированного удара по энергообъектам.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют, действуют аварийные графики", - сказал он.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - сказал заместитель министра энергетики.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

