УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
7 493 32

Наразі прогнозів відновлення електропостачання у Києві давати не можемо, - Міненерго

Ситуація зі світлом у Києві 13 січня: що кажуть в Міненерго?

У Міненерго наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки", - сказав він.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. 

"Відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Ситуація досить складна і бачимо, що зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", - сказав заступник міністра енергетики.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

Автор: 

Київ (20609) обстріл (33600) енергетика (3721) Міненерго (1671)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Тобі не потрібно, а мені потрібно!
Мені взагалі, дуже цікаво, чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
Кілька років без снігу їх вже й розслабило.
Я ще пам'ятаю як від морозу дерева тріскалися, двері в парадних примерзали.
А у квартирах все одно було тепло.
показати весь коментар
13.01.2026 16:40 Відповісти
+8
Взагалі, заваліть їбальники зі своїми прогнозами та звітами про виконані роботи. Увімкніть режим тиші.
показати весь коментар
13.01.2026 17:48 Відповісти
+7
А що тут зпрогнозуєш? Кожну ніч кацапські обстріли.
показати весь коментар
13.01.2026 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нахіба взагалі деталізувати?
робіть мовчки
показати весь коментар
13.01.2026 16:31 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 16:40 Відповісти
за ПП такого як зараз не було
показати весь коментар
13.01.2026 16:45 Відповісти
чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
"двушечку на Москву" пам'ятаєте? Ось тому і стали! Коли три роки думати про це, а не про захист енергетики - то це "складними погодними умовами" будуть і +15.
показати весь коментар
13.01.2026 17:10 Відповісти
Деталізують ті хто нічого не роблять
показати весь коментар
13.01.2026 16:41 Відповісти
стюардеса (до прикладу)
показати весь коментар
13.01.2026 16:46 Відповісти
стюардеса казала, що тепло буде (вибачаюсь) після дощика в четвер...
Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, орієнтуємося на четвер, - Свириденко
показати весь коментар
13.01.2026 19:34 Відповісти
Хай це ху....ло здохне і його послід разом з ним
показати весь коментар
13.01.2026 16:35 Відповісти
Кранти! - весна прийде - тепло принесе
показати весь коментар
13.01.2026 16:35 Відповісти
-10 для них вже і "складні погодні умови"!
Звикли у минули роки при 0 градусах опалювати як прийдеться?
показати весь коментар
13.01.2026 16:35 Відповісти
а шо скаже свириденко?
показати весь коментар
13.01.2026 16:48 Відповісти
Цій сучці давно пора заткнути гнилого рота.
показати весь коментар
13.01.2026 16:58 Відповісти
А що тут зпрогнозуєш? Кожну ніч кацапські обстріли.
13.01.2026 16:49 Відповісти
Потужно защитили энергетику Украины , менеджеры Зеленско . Мындыч с Щукерманами , вон как страрались , кубометрами деньги скирдовали. Надо чтоб зеленский им в Израиль позвонил. Пускай бабки вернут. Чтоб Зеленский смог защитные сооружения построить. Он то знает как , с его то опытом.
показати весь коментар
13.01.2026 17:03 Відповісти
У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі
показати весь коментар
13.01.2026 17:11 Відповісти
Жаль,що не на самому верху.
показати весь коментар
13.01.2026 20:26 Відповісти
Да, які прогнози.Вуличне освітлення є. Навпроти будинки сяють. Тут двічі ввімкнули, наче по приколу і вимкнули. Нещасне 3.2 , Лівий, Київ, Соборність. Обридло все. Далеко не всім погано, хтось і прибарахляється.
показати весь коментар
13.01.2026 17:33 Відповісти
Да легко все спрогнозировать. Через два- три дня опять прилетит. Чудес не будет. Каждый выживает как может. Цена потужной перемоги.
показати весь коментар
13.01.2026 17:34 Відповісти
Ну ещё настанет март, за ним апрель. Станет в квартирах чуть теплее и светового дня больше. Чем вам не прогноз.
показати весь коментар
13.01.2026 17:35 Відповісти
Ага, для тих хто виживе. Думаю шо з точки зору влади- чим більше вимерзне-тим краще, проблем не будуть створювати.
показати весь коментар
13.01.2026 20:17 Відповісти
Тобто це влада розбомбила енергетику ?
показати весь коментар
14.01.2026 06:41 Відповісти
Владв повинна була її захистити.
показати весь коментар
14.01.2026 08:52 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 17:48 Відповісти
А ВР продовжує займатися політиканством (не політикою, а саме політиканством), не проголосувавши за Шмигаля... А треба було б так: 'Людина погодилася? Добре, даємо їй жорсткі диктаторські повноваження в цій галузі і щодо підлеглих та дедлайн, після якого наступить жорстка відповідальність вже особисто для нього (і не лише політична). І вперед, з Богом!'
показати весь коментар
13.01.2026 18:15 Відповісти
Так розкажіть хто не допускав будувати мініТЕЦ "не тим" людям?? Чи може про те чи йде далі двушечка на маскву?
показати весь коментар
13.01.2026 18:51 Відповісти
Галущенко запоров розміщення малих газових котелень.
Ну як запоров, заборонив.
показати весь коментар
13.01.2026 20:28 Відповісти
Може нехай міністр чи його зам подзвонять до Міндіча, який сидить в Тель-Авіві під пальмами, або до Рьошика. Вони точно знають)))
показати весь коментар
13.01.2026 18:54 Відповісти
Енергосистема Києва, взагалі-то, не є власністю столиці.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.

Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.
показати весь коментар
13.01.2026 21:03 Відповісти
бідні кияни
показати весь коментар
13.01.2026 21:26 Відповісти
Дана Ярова: Величезну, живу країну хакнули
Досить уже ходити з мантрою «Усі претензії - до росії».
Ніфіга.
У мене є питання не лише до того, хто стріляє, а й до того, хто крав і краде, поки країна мерзне й тримається.
показати весь коментар
13.01.2026 21:33 Відповісти
Зайчики, не можета давати прогнозів, ну то буває, а може тоді розкажете як закуплені за 1.12 млрд грн 15 когенераційних установок ви в Кєві за 4 роки війни так і не спромоглися встановити, впевнений що навіть в мирний час то рекорд, працюєте на книгу рекордів Гіннеса, молодці, візьміть собі пиріжок, ні не з кокаіном, може вже виберете пиріжок а з чимось іншим?
показати весь коментар
14.01.2026 03:52 Відповісти
 
 