Наразі прогнозів відновлення електропостачання у Києві давати не можемо, - Міненерго
У Міненерго наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах.
Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки", - сказав він.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
"Відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Ситуація досить складна і бачимо, що зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", - сказав заступник міністра енергетики.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
робіть мовчки
Мені взагалі, дуже цікаво, чого для них -10 вже стало "складними погодними умовами"?
Кілька років без снігу їх вже й розслабило.
Я ще пам'ятаю як від морозу дерева тріскалися, двері в парадних примерзали.
А у квартирах все одно було тепло.
"двушечку на Москву" пам'ятаєте? Ось тому і стали! Коли три роки думати про це, а не про захист енергетики - то це "складними погодними умовами" будуть і +15.
Звикли у минули роки при 0 градусах опалювати як прийдеться?
Ну як запоров, заборонив.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.
Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.
Досить уже ходити з мантрою «Усі претензії - до росії».
Ніфіга.
У мене є питання не лише до того, хто стріляє, а й до того, хто крав і краде, поки країна мерзне й тримається.