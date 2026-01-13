Наразі прогнозів відновлення електропостачання у Києві давати не можемо, - Міненерго

У Міненерго наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки", - сказав він.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Ситуація досить складна і бачимо, що зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", - сказав заступник міністра енергетики.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

