В Україні запрацювала система е-ТТН: зареєстровано перші електронні товарно-транспортні накладні

Станом на 13 січня в системі е-ТТН зареєстровано перші електронні товарно-транспортні накладні, а від бізнесу вже надійшло 15 заявок на підключення до сервісу.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться про запуск електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) ‒ цифрового інструмента для вантажних перевезень. Бізнес уже може оформлювати е-ТТН через авторизовані платформи електронного документообігу (ЕДО). Це стосується базової форми ТТН.

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"Це важливий практичний крок, який підтверджує: електронний формат можливий не "в теорії", а в реальній роботі бізнесу. Далі критично важливо, щоб держава, перевізники, вантажовідправники та оператори платформ електронного документообігу разом рухалися до повноцінного переходу в цифровий формат", ‒ зазначили у Мінрозвитку.

Наразі 5 операторів проходять тестування системи, і після його успішного завершення вони зможуть отримати авторизацію. Ще сім операторів доопрацьовують свої документальні пакети відповідно до отриманих зауважень.

У разі використання електронної форми паперовий примірник більше не потрібен, адже інспектори "Укртрансбезпеки" мають доступ до системи та можуть здійснювати всі перевірки без паперових документів.

Як повідомлялося, в 2026 році українські автоперевізники мають можливість здійснювати вантажні перевезення до 35 країн у межах режиму лібералізації, що означає відсутність потреби в отриманні двосторонніх чи транзитних дозволів. У низці випадків лібералізація також охоплює перевезення з або до третіх країн.

Водночас у рамках дії "транспортного безвізу" з ЄС перевізнику додатково потрібно мати витяг із ліцензійного реєстру, який підтверджує наявність ліцензії на міжнародні автоперевезення, встановлену ідентифікаційну наліпку на транспортному засобі відповідно до угоди з ЄС, документи, що засвідчують характер перевезення (CMR, накладні, декларації, коносаменти), а також заявку на завантаження, якщо рух здійснюється порожнім автомобілем.