Українським перевізникам у 2026 році доступні перевезення до понад 40 країн світу. ПЕРЕЛІК
Українські автомобільні перевізники станом на сьогодні можуть виконувати вантажні перевезення до 35 країн за умовами лібералізації. Тобто для таких перевезень не потрібні двосторонні та транзитні дозволи. При цьому з деякими країнами лібералізація також покриває можливість перевезень із/до третіх країн.
Проце повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.
Країни, з якими діє лібералізація вантажних перевезень
Без необхідності отримання двосторонніх або транзитних дозволів українські перевізники можуть здійснювати вантажні перевезення до:
- Європейського Союзу (27 країн),
- Норвегії,
- Великої Британії,
- Швейцарії,
- Молдови,
- Грузії,
- Туреччини,
- Чорногорії,
- Північної Македонії.
Із Чорногорією, Великою Британією та Швейцарією без дозволів можна виконувати перевезення до/із третіх країн.
У Мінгромад нагадали, що в межах дії "транспортного безвізу" з ЄС перевізнику додатково необхідно мати:
- витяг із ліцензійної бази про наявність ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення;
- затверджена ідентифікаційна наліпка на транспортному засобі відповідно до угоди з ЄС;
- документи, що підтверджують тип перевезення (CMR, накладні, декларації, коносаменти);
- заявка на завантаження – у разі руху порожнього транспортного засобу.
У межах дії "транспортного безвізу" з Норвегією перевізнику необхідно мати на борту транспортного засобу паперову копію витягу з ліцензії, а також сертифікат екологічності вантажівки.
Доступні квоти разових дозволів
Україна має погоджені квоти дозволів із низкою країн.
Ідеться, зокрема про Азербайджан, Вірменію, Боснією і Герцеговину, Казахстан, Киргизстан, Сербією та інші держави.
Загалом у 2026 році українським перевізникам доступні перевезення до понад 40 країн, з якими діє лібералізація або відбувся обмін дозволами.
Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад і територій України в 2026 році планує підписати угоду про міжнародні автомобільні перевезення з Албанією, а також розпочати перевезення з Марокко.
До того стало відомо, що станом на кінець 2025 року з України можна дістатися автобусом до 218 міст у Європі, в кількість прокладених маршрутів перевищує 1 тис.
Раніше в грудні в Україні запрацювала єдина національна платформа для керування транспортними та логістичними даними Transport Data Hub. Користувачам уже доступні перші два дашборди – про мобільність громадян за кордон та міжнародні автобусні перевезення.
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