В Україні без опалення залишаються 1,5% будинків, у Києві - 472, - Мінрозвитку

Станом на 13 січня в Україні опалення не мають близько 1,5% житлових будинків, у Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - у Печерському районі.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

За його словами, вночі російські війська атакували 15 об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕС і ТЕЦ у різних регіонах України. Найбільша концентрація ударів припала на Київ. "Наразі з понад 12 тисяч будинків міста без опалення станом на 13 годину перебувало 472 будинки", - зазначив Ковальчук.

Найскладніша ситуація зафіксована у Печерському районі - 197 будинків без опалення, у Шевченківському - 123, у Голосіївському - 71. В окремих будинках було знижено рівень або злитий теплоносій, що в більшості випадків дозволило зберегти мережі цілими. Наразі відбувається повторний запуск систем опалення.

Ковальчук зазначив, що всі ремонтні бригади у постраждалих районах повністю задіяні, а також залучаються аварійні бригади з інших районів. При цьому нічна атака не вплинула на роботу систем водопостачання та водовідведення Києва.

Загалом в Україні опалюються 98,5% житлових будинків (понад 70 тис.), 99% об’єктів соціальної сфери (24,5 тис.), працюють 17,5 тис. котелень. У Києві функціонують понад 1300 пунктів незламності та додаткові пункти обігріву, також залучені резервні генератори великої потужності.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

