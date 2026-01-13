Ирпень на Киевщине временно переходит на подачу воды дважды в день

В Киевской области из-за проблем с электроснабжением вводят временные ограничения в предоставлении коммунальных услуг.

В частности, в Ирпене воду будут подавать по графикам из-за отсутствия электроэнергии, необходимой для стабильной работы насосных станций. Соответствующее заявление сделало КП "Ирпеньводоканал".

График подачи воды в Ирпене

"Ирпеньводоканал" сообщил, что вода жителям города будет временно подаваться два раза в сутки. Такой режим будет действовать до полного восстановления электроснабжения.

Подача воды будет осуществляться в следующие часы:

с 06:00 до 09:00;

с 18:00 до 21:30.

В предприятии подчеркнули, что после стабилизации ситуации с электроэнергией водоснабжение вернется к обычному режиму.

"После восстановления электроснабжения подача воды будет возобновлена в штатном режиме", — отметили в КП "Ирпеньводоканал".

Ситуация с электроснабжением в Киеве

В Министерстве энергетики заявляют, что пока не могут прогнозировать сроки восстановления стабильного электроснабжения в Киеве. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, самая сложная ситуация остается именно в столичном регионе.

Он пояснил, что ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не применяются. Вместо этого действуют аварийные графики из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Специалисты работают в сложных погодных условиях, пытаясь как можно быстрее стабилизировать систему. В то же время в министерстве признают, что из-за атак врага делать точные прогнозы пока невозможно.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом – энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

