Ірпінь на Київщині тимчасово переходить на подачу води двічі на день
У Київській області через проблеми з електропостачанням запроваджують тимчасові обмеження у наданні комунальних послуг.
Зокрема, в Ірпені воду подаватимуть за графіками через відсутність електроенергії, необхідної для стабільної роботи насосних станцій. Відповідну заяву зробило КП "Ірпіньводоканал", повідомляє Цензор.НЕТ.
Графік подачі води в Ірпені
"Ірпіньводоканал" повідомив, що вода мешканцям міста тимчасово подаватиметься двічі на добу. Такий режим діятиме до повного відновлення електропостачання.
Подача води здійснюватиметься у такі години:
-
з 06:00 до 09:00;
-
з 18:00 до 21:30.
У підприємстві наголосили, що після стабілізації ситуації з електроенергією водопостачання повернеться до звичного режиму.
"Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі", — зазначили у КП "Ірпіньводоканал".
Ситуація з електропостачанням у Києві
У Міністерстві енергетики заявляють, що наразі не можуть прогнозувати строки відновлення стабільного електропостачання у Києві. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, найскладніша ситуація залишається саме у столичному регіоні.
Він пояснив, що раніше оприлюднені графіки погодинних відключень поки не застосовуються. Натомість діють аварійні графіки через значні пошкодження енергоінфраструктури.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Фахівці працюють у складних погодних умовах, намагаючись якомога швидше стабілізувати систему. Водночас у міністерстві визнають, що через атаки ворога робити точні прогнози поки неможливо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
Бубочке в бункере тоже Мивину заваривает только тогда
Когда воду дают