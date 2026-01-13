Ірпінь на Київщині тимчасово переходить на подачу води двічі на день

Ірпінь переходить на графіки подачі води

У Київській області через проблеми з електропостачанням запроваджують тимчасові обмеження у наданні комунальних послуг.

Зокрема, в Ірпені воду подаватимуть за графіками через відсутність електроенергії, необхідної для стабільної роботи насосних станцій. Відповідну заяву зробило КП "Ірпіньводоканал", повідомляє Цензор.НЕТ.

Графік подачі води в Ірпені

"Ірпіньводоканал" повідомив, що вода мешканцям міста тимчасово подаватиметься двічі на добу. Такий режим діятиме до повного відновлення електропостачання.

Подача води здійснюватиметься у такі години:

  • з 06:00 до 09:00;

  • з 18:00 до 21:30.

У підприємстві наголосили, що після стабілізації ситуації з електроенергією водопостачання повернеться до звичного режиму.

"Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі", — зазначили у КП "Ірпіньводоканал".

Ситуація з електропостачанням у Києві

У Міністерстві енергетики заявляють, що наразі не можуть прогнозувати строки відновлення стабільного електропостачання у Києві. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, найскладніша ситуація залишається саме у столичному регіоні.

Він пояснив, що раніше оприлюднені графіки погодинних відключень поки не застосовуються. Натомість діють аварійні графіки через значні пошкодження енергоінфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Фахівці працюють у складних погодних умовах, намагаючись якомога швидше стабілізувати систему. Водночас у міністерстві визнають, що через атаки ворога робити точні прогнози поки неможливо.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

