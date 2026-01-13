5 704 11

У Гостомелі та Ірпені електроенергії не буде до 15 січня, - ДТЕК

В Гостомелі та Ірпені Київської області не буде електроенергії до 15 січня через аварійні ремонтні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ДТЕК.

Місцеві жителі отримали повідомлення, що електропостачання буде відсутнє до 02:25 четверга, 15 січня.

Причиною відключення названо проведення аварійних ремонтних робіт на енергомережах.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

Топ коментарі
Ви не праві. Люди мають залишатися в будь якій ситуації людьми і принаймі не топити тих, кому й так тяжко (коли не здатен допомогти цим людям). А до виборів ще треба: 1)дожити; 2)зрозуміти, чи вони будуть в принципі.
13.01.2026 14:07 Відповісти
Рахунок за бюлетень в 2019 отримають ВСІ - навіть ті 25% хто за нього не голосував, хтось трунами, хтось банкрутством, а хтось нервами

БО МАЮТЬ ЗАПАМЯТАТИ ЯК ЦЕ.....щоб на інших виборах не вибрати Притулу
13.01.2026 13:59 Відповісти
Не ДТЕК а прямо дід мороз
13.01.2026 14:07 Відповісти
В Гостомелі та Ірпені потрібно будувати власні електростанції на біопаливі, це буде дешевше ніж електрика ДТЕК і надійніше.
13.01.2026 13:53 Відповісти
Шо ви таке кажете?
Ахметов такого ніяк стерпіти не зможе!
13.01.2026 14:26 Відповісти
Саме зараз можна реалізувати проекти швидкого будівництва електростанцій на біопаливі в Ірпені та Гостомелі і гроші знайдуться і земля виділиться і підключення до електромереж буде організоване! Біопалива в Україні кожен рік виростає на 1 трлн. тон і ми його банально не використовуємо, а це майже дармове паливо! Будь які обрізки деревини, лушпиння соняшника, зерновідходи і ще багато всього іншого може генерувати електроенергію за зеленим тарифом, бо це екологічно чиста електрика! Технології спалювання біопалива існують вже багато років і Україна в цьому світовий лідер який постачає обладнання в десятки країн! Реалізувати такий проект сьогодні просто як ніколи і це вирішить проблему електропостачання!
13.01.2026 15:19 Відповісти
13.01.2026 13:59 Відповісти
Ви не праві. Люди мають залишатися в будь якій ситуації людьми і принаймі не топити тих, кому й так тяжко (коли не здатен допомогти цим людям). А до виборів ще треба: 1)дожити; 2)зрозуміти, чи вони будуть в принципі.
13.01.2026 14:07 Відповісти
Ооо......
Лєваків толєрастів пєдо куколдів підвезли.....
13.01.2026 14:28 Відповісти
Не ДТЕК а прямо дід мороз
13.01.2026 14:07 Відповісти
Цілі Сво досягнуті.
13.01.2026 14:56 Відповісти
Зелю на палю
13.01.2026 15:19 Відповісти
Уже перемога? Или до мая нужно подождать? Там спириденко даст команду и станет теплее.
13.01.2026 15:31 Відповісти
 
 