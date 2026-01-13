У Гостомелі та Ірпені електроенергії не буде до 15 січня, - ДТЕК

В Гостомелі та Ірпені Київської області не буде електроенергії до 15 січня через аварійні ремонтні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ДТЕК.

Місцеві жителі отримали повідомлення, що електропостачання буде відсутнє до 02:25 четверга, 15 січня.

Причиною відключення названо проведення аварійних ремонтних робіт на енергомережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після сьогоднішнього обстрілу в Києві ще більший дефіцит електроенергії, ситуація надзвичайно складна, - Кличко

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без тепла наразі близько 500 будинків у Києві, - КМДА