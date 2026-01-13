В Гостомеле и Ирпене электроэнергии не будет до 15 января, - ДТЭК
В Гостомеле и Ирпене Киевской области не будет электроэнергии до 15 января из-за аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ДТЭК.
Местные жители получили сообщение, что электроснабжение будет отсутствовать до 02:25 четверга, 15 января.
Причиной отключения названо проведение аварийных ремонтных работ на энергосетях.
Что предшествовало?
