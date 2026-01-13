РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
2 792 11

В Гостомеле и Ирпене электроэнергии не будет до 15 января, - ДТЭК

ДТЭК, отключение

В Гостомеле и Ирпене Киевской области не будет электроэнергии до 15 января из-за аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Местные жители получили сообщение, что электроснабжение будет отсутствовать до 02:25 четверга, 15 января.

Причиной отключения названо проведение аварийных ремонтных работ на энергосетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После сегодняшнего обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, ситуация чрезвычайно сложная, - Кличко

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без тепла сейчас - около 500 домов в Киеве, - КГГА

Автор: 

Ирпень (372) Тарифы на электроэнергию (2354) ДТЭК (587) Гостомель (109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ви не праві. Люди мають залишатися в будь якій ситуації людьми і принаймі не топити тих, кому й так тяжко (коли не здатен допомогти цим людям). А до виборів ще треба: 1)дожити; 2)зрозуміти, чи вони будуть в принципі.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:07 Ответить
+2
Рахунок за бюлетень в 2019 отримають ВСІ - навіть ті 25% хто за нього не голосував, хтось трунами, хтось банкрутством, а хтось нервами

БО МАЮТЬ ЗАПАМЯТАТИ ЯК ЦЕ.....щоб на інших виборах не вибрати Притулу
показать весь комментарий
13.01.2026 13:59 Ответить
+2
Не ДТЕК а прямо дід мороз
показать весь комментарий
13.01.2026 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Гостомелі та Ірпені потрібно будувати власні електростанції на біопаливі, це буде дешевше ніж електрика ДТЕК і надійніше.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:53 Ответить
Шо ви таке кажете?
Ахметов такого ніяк стерпіти не зможе!
показать весь комментарий
13.01.2026 14:26 Ответить
Саме зараз можна реалізувати проекти швидкого будівництва електростанцій на біопаливі в Ірпені та Гостомелі і гроші знайдуться і земля виділиться і підключення до електромереж буде організоване! Біопалива в Україні кожен рік виростає на 1 трлн. тон і ми його банально не використовуємо, а це майже дармове паливо! Будь які обрізки деревини, лушпиння соняшника, зерновідходи і ще багато всього іншого може генерувати електроенергію за зеленим тарифом, бо це екологічно чиста електрика! Технології спалювання біопалива існують вже багато років і Україна в цьому світовий лідер який постачає обладнання в десятки країн! Реалізувати такий проект сьогодні просто як ніколи і це вирішить проблему електропостачання!
показать весь комментарий
13.01.2026 15:19 Ответить
Рахунок за бюлетень в 2019 отримають ВСІ - навіть ті 25% хто за нього не голосував, хтось трунами, хтось банкрутством, а хтось нервами

БО МАЮТЬ ЗАПАМЯТАТИ ЯК ЦЕ.....щоб на інших виборах не вибрати Притулу
показать весь комментарий
13.01.2026 13:59 Ответить
Ви не праві. Люди мають залишатися в будь якій ситуації людьми і принаймі не топити тих, кому й так тяжко (коли не здатен допомогти цим людям). А до виборів ще треба: 1)дожити; 2)зрозуміти, чи вони будуть в принципі.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:07 Ответить
Ооо......
Лєваків толєрастів пєдо куколдів підвезли.....
показать весь комментарий
13.01.2026 14:28 Ответить
Не ДТЕК а прямо дід мороз
показать весь комментарий
13.01.2026 14:07 Ответить
Цілі Сво досягнуті.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:56 Ответить
Зелю на палю
показать весь комментарий
13.01.2026 15:19 Ответить
Уже перемога? Или до мая нужно подождать? Там спириденко даст команду и станет теплее.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:31 Ответить
 
 