В Гостомеле и Ирпене электроэнергии не будет до 15 января, - ДТЭК

В Гостомеле и Ирпене Киевской области не будет электроэнергии до 15 января из-за аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ДТЭК.

Местные жители получили сообщение, что электроснабжение будет отсутствовать до 02:25 четверга, 15 января.

Причиной отключения названо проведение аварийных ремонтных работ на энергосетях.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

