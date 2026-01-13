У Києві через знеструмлення стався збій моніторингу якості повітря

У Києві перестали працювати датчики якості повітря

У Києві фіксують тимчасові перебої в роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через проблеми з електропостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації на офіційному сайті КМДА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причиною збоїв стали відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів, а також складні погодні умови, які впливають на роботу високочутливого обладнання.

Чому виникають збої в роботі станцій

У КМДА пояснили, що сучасні газоаналізатори та інші вимірювальні прилади потребують стабільного електроживлення і дотримання визначених температурних режимів. За умов морозів та нестабільного енергопостачання обладнання може працювати некоректно.

"Сучасні прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій", — йдеться у повідомленні міської влади.

Також зазначається, що регулярні знеструмлення підвищують ризик технічних збоїв, порушення роботи програмного забезпечення та передчасного виходу обладнання з ладу.

Що буде з даними про якість повітря

У разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні. У таких випадках інформація у щоденних звітах може публікуватися не в повному обсязі або з затримкою.

У КМДА наголосили, що фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу. Комунальні служби вживають усіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу обладнання та забезпечити коректне відображення показників якості повітря.

Та ви що? От біда яка... Іншої біди нині у Києві немає...
13.01.2026 21:56 Відповісти
Це ж КАТАСТРОФА!
Дебіли, млять.
13.01.2026 22:06 Відповісти
цікаво, скільки киян бажають знати якість повітря в квартирі, коли його температура +5?
13.01.2026 23:22 Відповісти
Ну зазвичай при мінусових температурах якість повітря поліпшується, тож, принаймні за цю "катастрофу" можна не переживати ... інших негараздів трохи більше ніж добуя ...довбані москалі, най їх шляк трафить 🤬
13.01.2026 22:39 Відповісти
 
 