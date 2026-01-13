У Києві через знеструмлення стався збій моніторингу якості повітря
У Києві фіксують тимчасові перебої в роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через проблеми з електропостачанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації на офіційному сайті КМДА.
Причиною збоїв стали відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів, а також складні погодні умови, які впливають на роботу високочутливого обладнання.
Чому виникають збої в роботі станцій
У КМДА пояснили, що сучасні газоаналізатори та інші вимірювальні прилади потребують стабільного електроживлення і дотримання визначених температурних режимів. За умов морозів та нестабільного енергопостачання обладнання може працювати некоректно.
"Сучасні прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій", — йдеться у повідомленні міської влади.
Також зазначається, що регулярні знеструмлення підвищують ризик технічних збоїв, порушення роботи програмного забезпечення та передчасного виходу обладнання з ладу.
Що буде з даними про якість повітря
У разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні. У таких випадках інформація у щоденних звітах може публікуватися не в повному обсязі або з затримкою.
У КМДА наголосили, що фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу. Комунальні служби вживають усіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу обладнання та забезпечити коректне відображення показників якості повітря.
- Наразі увесь Київ знаходиться у екстрених відключеннях електроенергії: ситуація з енергопостачаням на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого берега.
