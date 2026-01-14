Ситуация в энергосистеме сложная, тяжелее всего в столичном регионе, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Где сложнее всего?

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Ситуация в регионах

"Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага. В Днепропетровской области в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Графики отключений

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

