Ситуация в энергосистеме сложная, тяжелее всего в столичном регионе, - Минэнерго

энергетика под ударами РФ

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Где сложнее всего?

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Ситуация в регионах

"Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага. В Днепропетровской области в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Графики отключений

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Киев (26576) Киевская область (4547) Одесская область (4116) энергетика (3040) Минэнерго (508)
Топ комментарии
+3
Зеленский с Миндичем украл деньги с энергетики - конечно систуация складна. Когда президент говно!
14.01.2026 11:06 Ответить
+2
Яка складна, світла по всій країні немає дві третини доби. Це вже не складна, це вже на межі катастрофи.
14.01.2026 11:06 Ответить
+1
Ну і що, що немає світла і тепла по всій Україні в люті морози? Зате ми і тільки ми маємо на царюванні такого Бубочку, бісеромвишиваного, Найпотужнішого Лідолра Всесвіту і навколишніх сонячних систем і інших цивілізацій. А чого тільки варті улюбленці наріду 73%: єрмак, татаров, шурма, наєм, серлєщ, міндічі, цукерман, шефіри, арестович, арахамія, стефанчук, шуфрич, портнов та інші слуги Голобородька? Хто ще в світі має таке добро?
14.01.2026 11:31 Ответить
Зеленский с Миндичем украл деньги с энергетики - конечно систуация складна. Когда президент говно!
14.01.2026 11:06 Ответить
Це шоб українці знали, як погано буде в Москві при блекауті.
14.01.2026 11:36 Ответить
Яка складна, світла по всій країні немає дві третини доби. Це вже не складна, це вже на межі катастрофи.
14.01.2026 11:06 Ответить
Головне, щоб світло було хоча б в критичної інфраструктури.
14.01.2026 11:22 Ответить
Ну і що, що немає світла і тепла по всій Україні в люті морози? Зате ми і тільки ми маємо на царюванні такого Бубочку, бісеромвишиваного, Найпотужнішого Лідолра Всесвіту і навколишніх сонячних систем і інших цивілізацій. А чого тільки варті улюбленці наріду 73%: єрмак, татаров, шурма, наєм, серлєщ, міндічі, цукерман, шефіри, арестович, арахамія, стефанчук, шуфрич, портнов та інші слуги Голобородька? Хто ще в світі має таке добро?
14.01.2026 11:31 Ответить
А кому зараз легко?
14.01.2026 11:07 Ответить
взагалі нікому!
то, що вже казати......
14.01.2026 11:19 Ответить
Звичайно у всьорму винен ворог - кцап, який використовуючи сильні морози добиває електромережі, щоб українці здалися і прийняли умови ворога. Але ми добре пам'ятаємо, що було з українцями, коли вони повірили червоним голодранцям у 1918 році і коли захотіли щось виправити у 30-х роках минулого століття. Тоді кцапи голодом заморили до 17 мільйонів. Цифри у вікіпедії декілька мільйонів - не корректні. Просто діти віртухаїв і їх внуки не дали надрукувати правду. А сьогодні зовнішньому ворогу допоміг президент і його найближче оточення, який оточив себе однодумцями і людьми одної віри, що крали із захисних споруд і нічого не зробили, щоб не тільки захистити, а і побудувати міні станції, які нам пропонували японці. Я декількома реченнями постараюся показати, як Голобородько піклувався не про Україну і своїх виборців, а виключно за себе і свій клан, свою кодлу. З отриманням булави і монобільшості в Раді, Голобородько сформував уряд на 100% своїх, силовиків. Маючи доступ до всіх секретів країни, разом із єрмаком дістали плівки записів зустрічів президента Порошенка і Байдена. Їх не зупинило те, що це секрети держави і в подальшому президенти дружніх нам країн будуть боятися щось говорити, бо все сказане буде відомог світовому терористу - росії. Секретні плівки Голобородько і Єрмак передають агенту спецслужб росії андрію деркачу, для фальсифікації і пропаганди, лиття бруду на опозицію і Порошенка. Після цього з'явилися фрази, ніби розсекречені розмови Порошенка і пуйла: "Обнімаю і жму руку...". Деркач і дубінський - агент спецслужб росії все виконали, провели брифінг і висвітили "сенсацію" і деякі дебіли до цього дня повторюють цю брехню. Деркач одним ударом майже знищив репутацію Порошенка і підтримку України з боку США, бо ще й Голобородько дав команду порушити справи не тільки відносно Порошенкак, а і сім'ї Байденів. За ці послуги Голобородько віддав деркачу у володіння Енергоатом. А ворог України деркач поставив туди свої кадри і робили все, про що сьогодні стало відомо і деже боляче для України. Звичайно вони полегшували діїї кцапів по знищенню об'єктів, які передавали електроенергію з АЕС в інші регіони. Без цих об'єктів електроенергія прогсто не дійде по споживача. Деркач передав ворогу і всі секрети і слабкі місця по Запоріжській АЕС, які потім ворог захопив. Після того, як США, не Голобородько, ввели санкціїх проти деркача і дубінського - то деркач втік на росію, де за проведену роботу по диверсіях, підривній роботі та призначенню російських шпіонів в міністерство, отримав найвищу нагододу, яку може розділити з Голобородько. А Голобородько в ці міністрерства завів своїх бізнес-партнерів міндіча і цукермана та інших(там їх не менше десятка), які вкрали сотні мільярдів і завлишили українців в люті морози без світла і тепла. Дякую тим, хто дочитав!
14.01.2026 11:27 Ответить
найважче у столичному регіоні
---------------------------------------------
И это в том регионе, где сконцентрированы почти все средства ПВО.
Чудны дела твои Господи Зеленский
14.01.2026 11:37 Ответить
На мою думку, енергетичні компанії своїми багатогодинними непрогнозованими відключеннями певною мірою посилюють кризові елементи в системі електропостачання. Поясню. Принаймні в Києві багато хто обзавівся всілякими 'зарядними станціями', 'резервними джерелами' тощо (пропозиціями забиті зараз всі маркетплейси). Ці станції, які по суті є коробкою чи шафою, набитою акумуляторами, зарядним пристроєм та інвертором мережевої напруги, є достатньо потужними: їхнього заряду часом вистачає для середнього звичайного споживання протягом доби до квартири, а то й середнього будинку. І ось всі ці акумулятори починають заряджатися в ті кілька годин, коли світло з'являється, споживаючи за 2-3 години стільки струму, скільки ця квартира мала б за нормальних умов споживати добу. І йде ще більше перевантаження мережі, яке потребує ще більших обмежень - отримуємо замкнене коло. В тій ситуації, що склалася, треба не знеструмлювати всіх підряд на невідомий час, а вибірковими хірургічними методами боротися з надмірним споживанням всіх без винятку: і юридичних осіб, в фізичних, особливо моніторячи найбільших споживачів. Методів обмеження, крім поголовного black out, багато: від призупинення діяльності всього чого можна (навіть в критичній інфраструктурі є зовсім не критичні підрозділи і відділи), встановлення для всіх жорстких лімітів з покараннями за їх недотримання до збільшення тривалості комендантського часу та зменшення часу роботи тих самих супермаркетів.
14.01.2026 11:41 Ответить
Не розумію цього: 'графіки не діють'. Графіки не можуть діяти в принципі лише за двох умов: перша, внаслідок влучань фізично не можливо подати струм до певного об'єкта поки не будуть здійснені ремонтні роботи і друга, коли спрацювала автоматика на відключення (в цьому випадку після з'ясування причини спрацювання та при відсутності першої умови олійний вимикач просто знову вмикається). В усіх інших випадках (збільшення споживання, зменшення генерації чи передавальних потужностей) графіки мають коригуватися, а не скасовуватися зовсім. І ще, на мою думку десяток черг споживачів для такого міста, як Київ, дуже мало їх має бути принаймні в 10 разів більше, для можливості більш гнучкого маневрування споживанням і потужностями.
14.01.2026 11:43 Ответить
 
 