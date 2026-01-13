Если бы не существовали "схемы Миндича" и "двушечки" шли не на Москву, у Украины была бы защита энергетики, - Сюмар
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала власть вместо "мощных и позитивных" обещаний заняться системной работой по защите энергетики и развитию децентрализованной генерации.
Об этом она заявила во время обсуждения в Раде кандидатуры Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра, информирует Цензор.НЕТ.
Обращение к власти
По словам Сюмар, общество так и не услышало, какие решения были приняты властью, чтобы не допустить нынешней ситуации в энергосистеме, несмотря на прогнозируемые удары со стороны России.
"Когда я смотрю на экс-премьера, я думаю, чувствует ли он сейчас свою ответственность за то, что 4 года страна к этому оказалась абсолютно не готова", - отметила народный депутат.
Нардеп вспомнила о Миндичгейте
"Сегодня страна держится в руках тех энергетиков и работников коммунальных предприятий, которые сейчас размораживают трубы буквально, а также солдат в окопах. И им было бы значительно легче, если бы при Энергоатоме не существовали "схемы Миндича", если бы "двушечки" шли не на Москву, а шли на укрепление украинских энергетических объектов. Этим людям было бы значительно легче, если бы мы создали маневренную газовую генерацию. Мы об этом, команда "Европейской Солидарности", говорим с 2022 года. Тогда нужно было начинать к этому готовиться", - напомнила Сюмар.
- Она подчеркнула, что вместо публичных заявлений государство должно сосредоточиться на реальных решениях в области энергетики.
"Надо перестать быть позитивным блогером. Надо перестать заниматься тем, чтобы каждый день придумывать красивые слова о стойкости и несокрушимости. Надо строить системы, чтобы наконец люди в Украине были со светом и теплом в морозы", - призвала Сюмар.
Такий стан має включати:
1. Ревізію електроспоживання в країні. Всі хто вже має генератори та ті, хто технічно може їх застосовувати, мають бути повністю відключені від централізованого електропостачання до виходу з кризи. Тим, хто не має такої можливості технічно і функціонування кого не є критично необхідним, має бути запропоновано або перейти в on-line, або змінити майданчик на такий, де можна застосовувати генератори, або ж призупинити свою діяльність. Продавців зобов'язати продавати генератори в розстрочку принаймні на пів року з нульовою комісією з обмеженням торгової надбавки.
2. Встановити ліміти для всіх споживачів централізованого електропостачання юр. осіб, як місячні, так і пікові погодинні, ******* 'розумні' лічильники дозволяють контролювати споживання в режимі реального часу ( випрацював місячний ліміт за тиждень, решту три сидітимеш без світла; перевищив пікове споживання - негайне відключення і тридобовий 'карантин'). Для побутових споживачів також встановити місячні ліміти, за перевищення якого встановити багатократний штрафний тариф.
3. Тимчасово максимально послабити технічні та безпекові умови для об'єктів генерації та електропередачі, що спростить та пришвидшить їх ремонт та відновлення.
4. Лібералізувати та диверсифікувати процес надання послуг електропостачання. Щоб, умовно кажучи, будь-хто міг пригнати в мікрорайон кілька ПЕСів та замінити ДЕТЕК, який надто вовтузиться.
5. Максимально наблизити права і обов'язки працюючих в енергетиці до військовослужбовців, по суті вважаючи їх мобілізованими.
Десь так...