2 460 31

Если бы не существовали "схемы Миндича" и "двушечки" шли не на Москву, у Украины была бы защита энергетики, - Сюмар

Народный депутат Виктория Сюмар

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала власть вместо "мощных и позитивных" обещаний заняться системной работой по защите энергетики и развитию децентрализованной генерации.

Об этом она заявила во время обсуждения в Раде кандидатуры Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение к власти

По словам Сюмар, общество так и не услышало, какие решения были приняты властью, чтобы не допустить нынешней ситуации в энергосистеме, несмотря на прогнозируемые удары со стороны России.

"Когда я смотрю на экс-премьера, я думаю, чувствует ли он сейчас свою ответственность за то, что 4 года страна к этому оказалась абсолютно не готова", - отметила народный депутат.

Нардеп вспомнила о Миндичгейте

"Сегодня страна держится в руках тех энергетиков и работников коммунальных предприятий, которые сейчас размораживают трубы буквально, а также солдат в окопах. И им было бы значительно легче, если бы при Энергоатоме не существовали "схемы Миндича", если бы "двушечки" шли не на Москву, а шли на укрепление украинских энергетических объектов. Этим людям было бы значительно легче, если бы мы создали маневренную газовую генерацию. Мы об этом, команда "Европейской Солидарности", говорим с 2022 года. Тогда нужно было начинать к этому готовиться", - напомнила Сюмар.

  • Она подчеркнула, что вместо публичных заявлений государство должно сосредоточиться на реальных решениях в области энергетики.

"Надо перестать быть позитивным блогером. Надо перестать заниматься тем, чтобы каждый день придумывать красивые слова о стойкости и несокрушимости. Надо строить системы, чтобы наконец люди в Украине были со светом и теплом в морозы", - призвала Сюмар.

энергетика (3029) Энергоатом (472) Сюмар Виктория (440) Шмыгаль Денис (2951)
+15
Шмигаль шістка , на питання Сьомар повинен відповідати перед народом Зеленський . Але що він скаже ? Все його кодло в теплій Іспанії а більше він " ..нікому нічего нє должен .."
13.01.2026 17:31
+9
"системна робота"-це нудно і не прибільно.А оп і слугам кеш і піар потрібен
13.01.2026 17:27
+7
Якби мутрийнаріт не був такий мутрий у 2019 році, то й не було "схем Міндіча". Хоча які вони у дупі Міндіча? Треба називати речі своїми імкнами - схеми зЕленськага і Ко. Слава лохторату.
13.01.2026 17:32
"системна робота"-це нудно і не прибільно.А оп і слугам кеш і піар потрібен
13.01.2026 17:27
для піару можна було би зараз потужно врубити ЗЄлін Гігіват та спалити ЗЄлін мілард посаджених ним дерев

.
13.01.2026 17:56
До речі дійсно-мільярд дерев висаджених на опалення спишуть
13.01.2026 18:05
капітан очевидність!
13.01.2026 17:28
" "Треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози" Дивіться глибше, пані Вікторія. Треба просто було думати головою і голосувати " не по приколу"...
13.01.2026 18:20
Шмигаль шістка , на питання Сьомар повинен відповідати перед народом Зеленський . Але що він скаже ? Все його кодло в теплій Іспанії а більше він " ..нікому нічего нє должен .."
13.01.2026 17:31
На питання Сюмар мають відповідати депутати ВРУ що галущенка на посаду призначали
показать весь комментарий
13.01.2026 18:06
Шмигаля як дешеву лярву ганяють по колу по всіх посадах, він вже встиг побути у всіх міністерствах.
13.01.2026 18:07
Він відповість народу мовою музики
13.01.2026 18:36
Якби мутрийнаріт не був такий мутрий у 2019 році, то й не було "схем Міндіча". Хоча які вони у дупі Міндіча? Треба називати речі своїми імкнами - схеми зЕленськага і Ко. Слава лохторату.
13.01.2026 17:32
13.01.2026 17:32
І де сьогодні Гринчук і Галущенко, вони ще в Україні? Їх осуджего з конфіскацією чи як завжди?
13.01.2026 17:34
🤣🤣🤣Може наведеш приклад посадки когось за останні 15 років??
13.01.2026 17:36
насіров
13.01.2026 17:44
Ти мабуть новини узнаєш з газет🤣🤣🤣
Статус вироку: Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.
13.01.2026 17:48
Мораторій на забій віслюків скасований.
13.01.2026 17:36
Це вже пізно. Хіба що готуватись на наступний рік.
Але не з кварталом95.
Але не з кварталом95.
13.01.2026 17:36
То існували б схеми Рєзнікова Умєрова Чернишова Єрмака - всі присіли на бабло
13.01.2026 17:36
Як би не Міндич, існували би інші схеми. Виправляти треба помилку Олександра Зеленського.
13.01.2026 17:36
Якби... Схоже, вислів "народ має владу на яку заслуговує" тут дуже доречний.
13.01.2026 17:52
Як же воно не нажреця ,напьорсточник
13.01.2026 17:53
westwlad

Где та тварь, которая сорвала запуск газоэнергетических автономных маневренных мощностей? Где у*бок галущенко? Он не просто ворюга, он кацапский диверсант.

09.01.2026 19:38
13.01.2026 17:55
При владі - держзрадники і усі мовчать...
13.01.2026 17:57
https://t.me/officialeurosolidarity/18289 Ще один об'єктивний пост Вікторії Сюмар, на цей раз про Малюка:
Василя Малюка «пішли» з посади через те, що він був занадто порядним для цієї системи влади. При ньому Служба робила героїчні операції в тилу ворога, але точно на жаль не була далека і від політичних операцій всередині країни. Служба контролювала і контролює анонімні телеграм канали, вела стеження за ЗМІ та опозицією. Але при цьому все таки не переходила межі. Не діяла по «бєспрєдєлу».
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
Далі нас чекають темні часи. Бо звільнення ліберального Малюка з офіцерськими уявленнями про право та честь треба було замінити тими, хто виконуватиме політичні доручення.
Скільки спостерігаю за українською політикою, але ніяк не звикну до рівня її цинізму.
13.01.2026 18:02
а як бути з його підлеглими ? Чи це зовсім інше ? З тими чиї сім'ї стали неочікуванно заможними . Він як керівник це не помічав , чи не хотів помічати ?
13.01.2026 18:41
Капітанша очевидність ми наче і не знали
13.01.2026 18:14
Я аж ніяк не є прихильником Зеленського, але лицемірство цієї особи не знає меж пристойності.
Серпень 2019 року. П'ять років, як окуповано Крим. Шуфрич активно допомагає Медведчуку вести пропагандистську кампанію в інтересах і на гроші кремля.
Всі все розуміють. Розуміє і Сюмар...
13.01.2026 18:15
яскравий приклад "Ісландії" від касапів Іванова-Петрова.
13.01.2026 18:41
ще скажіть що Артем Шило то вигадка .
13.01.2026 18:42
Треба вже переходити від закликів до запровадження в енергетиці воєнного стану (ультимативно вимагати цього від уряду).
Такий стан має включати:
1. Ревізію електроспоживання в країні. Всі хто вже має генератори та ті, хто технічно може їх застосовувати, мають бути повністю відключені від централізованого електропостачання до виходу з кризи. Тим, хто не має такої можливості технічно і функціонування кого не є критично необхідним, має бути запропоновано або перейти в on-line, або змінити майданчик на такий, де можна застосовувати генератори, або ж призупинити свою діяльність. Продавців зобов'язати продавати генератори в розстрочку принаймні на пів року з нульовою комісією з обмеженням торгової надбавки.
2. Встановити ліміти для всіх споживачів централізованого електропостачання юр. осіб, як місячні, так і пікові погодинні, ******* 'розумні' лічильники дозволяють контролювати споживання в режимі реального часу ( випрацював місячний ліміт за тиждень, решту три сидітимеш без світла; перевищив пікове споживання - негайне відключення і тридобовий 'карантин'). Для побутових споживачів також встановити місячні ліміти, за перевищення якого встановити багатократний штрафний тариф.
3. Тимчасово максимально послабити технічні та безпекові умови для об'єктів генерації та електропередачі, що спростить та пришвидшить їх ремонт та відновлення.
4. Лібералізувати та диверсифікувати процес надання послуг електропостачання. Щоб, умовно кажучи, будь-хто міг пригнати в мікрорайон кілька ПЕСів та замінити ДЕТЕК, який надто вовтузиться.
5. Максимально наблизити права і обов'язки працюючих в енергетиці до військовослужбовців, по суті вважаючи їх мобілізованими.
Десь так...
13.01.2026 18:41 Ответить
 
 