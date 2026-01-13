Если бы не существовали "схемы Миндича" и "двушечки" шли не на Москву, у Украины была бы защита энергетики, - Сюмар

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала власть вместо "мощных и позитивных" обещаний заняться системной работой по защите энергетики и развитию децентрализованной генерации.

Об этом она заявила во время обсуждения в Раде кандидатуры Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение к власти

По словам Сюмар, общество так и не услышало, какие решения были приняты властью, чтобы не допустить нынешней ситуации в энергосистеме, несмотря на прогнозируемые удары со стороны России.

"Когда я смотрю на экс-премьера, я думаю, чувствует ли он сейчас свою ответственность за то, что 4 года страна к этому оказалась абсолютно не готова", - отметила народный депутат.

Нардеп вспомнила о Миндичгейте

"Сегодня страна держится в руках тех энергетиков и работников коммунальных предприятий, которые сейчас размораживают трубы буквально, а также солдат в окопах. И им было бы значительно легче, если бы при Энергоатоме не существовали "схемы Миндича", если бы "двушечки" шли не на Москву, а шли на укрепление украинских энергетических объектов. Этим людям было бы значительно легче, если бы мы создали маневренную газовую генерацию. Мы об этом, команда "Европейской Солидарности", говорим с 2022 года. Тогда нужно было начинать к этому готовиться", - напомнила Сюмар.

Она подчеркнула, что вместо публичных заявлений государство должно сосредоточиться на реальных решениях в области энергетики.

"Надо перестать быть позитивным блогером. Надо перестать заниматься тем, чтобы каждый день придумывать красивые слова о стойкости и несокрушимости. Надо строить системы, чтобы наконец люди в Украине были со светом и теплом в морозы", - призвала Сюмар.

