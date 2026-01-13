Рада не смогла назначить Шмыгаля на должность министра энергетики
Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера - министра энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование
Решение поддержали только 210 нардепов.
Перед назначением Шмыгаль заявил, что одним из его приоритетов будет увеличение зарплат энергетикам и ремонтным бригадам.
Также среди приоритетов — восстановление генерации, подстанций и распределительных сетей, формирование резерва мощностей.
Шмыгаль отметил, что стоит создать "энергетические батальоны", которые будут укомплектованы специалистами, техникой и средствами защиты.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
-
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
- 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.
Топ комментарии
+2 Alex G.
показать весь комментарий13.01.2026 16:43 Ответить Ссылка
+2 Besya #602532
показать весь комментарий13.01.2026 16:46 Ответить Ссылка
+2 Igor #591922
показать весь комментарий13.01.2026 16:52 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий13.01.2026 16:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий13.01.2026 16:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex G.
показать весь комментарий13.01.2026 16:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дан Корвин
показать весь комментарий13.01.2026 16:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Zero #614287
показать весь комментарий13.01.2026 16:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Александр Котовский
показать весь комментарий13.01.2026 16:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий13.01.2026 16:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий13.01.2026 16:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий13.01.2026 16:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Besya #602532
показать весь комментарий13.01.2026 16:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий13.01.2026 16:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий13.01.2026 16:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий13.01.2026 16:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий13.01.2026 16:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий13.01.2026 16:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vasya #607130
показать весь комментарий13.01.2026 16:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий13.01.2026 16:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий13.01.2026 16:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
q4ma
показать весь комментарий13.01.2026 17:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий13.01.2026 17:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Татьяна Рогова
показать весь комментарий13.01.2026 17:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль