Новости Новый министр энергетики
1 662 21

Рада не смогла назначить Шмыгаля на должность министра энергетики

Рада не назначила нового министра энергетики

Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера - министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование

Решение поддержали только 210 нардепов.

Перед назначением Шмыгаль заявил, что одним из его приоритетов будет увеличение зарплат энергетикам и ремонтным бригадам.

Также среди приоритетов — восстановление генерации, подстанций и распределительных сетей, формирование резерва мощностей.

Шмыгаль отметил, что стоит создать "энергетические батальоны", которые будут укомплектованы специалистами, техникой и средствами защиты.

Читайте: Минэнерго отменило собственный приказ о назначении гендиректора "Оператора рынка" электроэнергии

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

  • 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Читайте: Правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию льготных ставок по кредитам для ОПК, – Шмыгаль

+2
частина гнид-депутатів не отримали конверти - обідку затаїли )) ..чекають на збільшення товщини конверта
13.01.2026 16:43 Ответить
+2
Торгуються 😸
13.01.2026 16:46 Ответить
+2
Скоріше всього сліди замітатиме за друзями
13.01.2026 16:52 Ответить
Потрібно підігріти депутатів
13.01.2026 16:42 Ответить
ЗСУ вже поднял, пошел энергетикам поднимать...
13.01.2026 16:42 Ответить
частина гнид-депутатів не отримали конверти - обідку затаїли )) ..чекають на збільшення товщини конверта
13.01.2026 16:43 Ответить
Странно. Мастер на все руки и шо прикажут, в определенных кругах таким цены нет.
13.01.2026 16:44 Ответить
Енергетика вже і так мертва. Навіщо шмигаль?
13.01.2026 16:44 Ответить
Там вже просто красти нічого, тому мабуть ніхто на ту посаду і не хоче.
13.01.2026 16:48 Ответить
Скоріше всього сліди замітатиме за друзями
13.01.2026 16:52 Ответить
Ще не навчилися красти у великих розмірах?
13.01.2026 16:44 Ответить
Це у них природжене
13.01.2026 16:54 Ответить
Торгуються 😸
13.01.2026 16:46 Ответить
зараз гречечки підсиплють і буде Шморгун в новому кріслі
13.01.2026 16:47 Ответить
Знову коаліція сн з ригами
13.01.2026 16:47 Ответить
Це просто якийсь дебіли, для них, або було би чим керувати, щоб щось в валізі мати. А досвід це для простих смертних. Скільки ще ми повинні терпіти таке відношення до народу. Своїм все, а нам закон.
13.01.2026 16:48 Ответить
може він і сам не бажав? якщо там все вже вкрадено до нього.
13.01.2026 16:50 Ответить
з ОПи не заплатили, уроди обіцянкам вже не вірять, вже не раз прокинули
13.01.2026 16:53 Ответить
Я не розумію, в цього шмигуна очко так розвальцоване від різних посад що воно і сам не розуміє де він знаходиться
13.01.2026 16:55 Ответить
схоже, на звільнення міністрів ОПа голоси назбирала; на призначення - ні. Не вистачає бабла для стимуляції нардепів.
13.01.2026 16:57 Ответить
ВІн нам на×уй не потрібен!
13.01.2026 16:58 Ответить
Зараз слугам комусь підмажуть, когось підсмажать - та й призначать.
13.01.2026 17:02 Ответить
Та призначили б його керувати ТЕЦ, нехай відбудовує
13.01.2026 17:04 Ответить
Десь прилаштують. Може в офісі замом,зама голови, і буде далі "шмигалить".)
13.01.2026 17:06 Ответить
 
 