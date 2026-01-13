Рада не смогла назначить Шмыгаля на должность министра энергетики

Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера - министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Голосование

Решение поддержали только 210 нардепов.





Перед назначением Шмыгаль заявил, что одним из его приоритетов будет увеличение зарплат энергетикам и ремонтным бригадам.

Также среди приоритетов — восстановление генерации, подстанций и распределительных сетей, формирование резерва мощностей.

Шмыгаль отметил, что стоит создать "энергетические батальоны", которые будут укомплектованы специалистами, техникой и средствами защиты.

Читайте: Минэнерго отменило собственный приказ о назначении гендиректора "Оператора рынка" электроэнергии

Кадровые изменения

Читайте: Правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию льготных ставок по кредитам для ОПК, – Шмыгаль