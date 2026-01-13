РУС
982 10

Парламент поддержал увольнение Шмыгаля из Минобороны

Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Решение поддержали - 265 нардепов.

Шмыгаль занимал должность министра обороны с 17 июля 2025 года.

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

Топ комментарии
+2
Нагулявся, накрав? Йди до іншого корита!
13.01.2026 13:38 Ответить
13.01.2026 13:38 Ответить
+2
а накуя призначали два місяці тому?
13.01.2026 13:48 Ответить
13.01.2026 13:48 Ответить
+1
Ось і реальна коаліція-сн+бют+риги+за майбах
13.01.2026 13:43 Ответить
13.01.2026 13:43 Ответить
Нагулявся, накрав? Йди до іншого корита!
13.01.2026 13:38 Ответить
13.01.2026 13:38 Ответить
Навіть передиху не дають, що навички не потіряв.
13.01.2026 13:50 Ответить
13.01.2026 13:50 Ответить
Ось і реальна коаліція-сн+бют+риги+за майбах
13.01.2026 13:43 Ответить
13.01.2026 13:43 Ответить
а накуя призначали два місяці тому?
13.01.2026 13:48 Ответить
13.01.2026 13:48 Ответить
Кіт в таких випадках айця лиже а в них знову бурна діяльність, хоча б перед голосуванням гроші не забули роздати?
13.01.2026 13:48 Ответить
13.01.2026 13:48 Ответить
І що? Наступний "шмигаль" коли буде???
13.01.2026 13:51 Ответить
13.01.2026 13:51 Ответить
Не дивуйтеся! Ті, хто сьогодні його звільнив, завтра призначе міністром енергетики...
13.01.2026 13:58 Ответить
13.01.2026 13:58 Ответить
Як дружно голосує промосковська гнидва!
13.01.2026 13:58 Ответить
13.01.2026 13:58 Ответить
Хтось ще знає хочь одну війну де міністрів оборони змінювали стільки разів й жодного не посадили?!
1. Якщо він результативний то навіщо зняли?
2. Якщо він не результативний то після зняття чому не заарештували?!
В країні війна чи як!!!.....
Є#ане , зелене "шапіто".
13.01.2026 15:14 Ответить
13.01.2026 15:14 Ответить
 
 