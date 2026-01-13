Парламент поддержал увольнение Шмыгаля из Минобороны
Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение поддержали - 265 нардепов.
Шмыгаль занимал должность министра обороны с 17 июля 2025 года.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
-
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
Топ комментарии
+2 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий13.01.2026 13:38 Ответить Ссылка
+2 Diesel_Sasha
показать весь комментарий13.01.2026 13:48 Ответить Ссылка
+1 Bogdan #603107
показать весь комментарий13.01.2026 13:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Якщо він результативний то навіщо зняли?
2. Якщо він не результативний то після зняття чому не заарештували?!
В країні війна чи як!!!.....
Є#ане , зелене "шапіто".