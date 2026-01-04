ВСУ получили на 25% больше специальных бронеавтомобилей в 2025 году, - Шмыгаль
В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25 процентов больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
По его словам, речь идет о колесных бронеавтомобилях различных моделей отечественного и иностранного производства, которые могут выполнять широкий спектр тактических задач на поле боя.
"Это перевозка личного состава и необходимых грузов, огневая поддержка действий подразделений, медицинская эвакуация и тому подобное.
Часть этих специальных бронированных автомобилей изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - защита от мин и засад)", - уточнил Шмыгаль.
Характеристики
Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, а также конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.
"Работаем и дальше для полноценного обеспечения нашей армии!",- резюмирует министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
....." дєнь ата дня растьот працент жироф у малслє".....
ЗАІПАЛИ зі своіми звітами процентами, працьовиті працюни СК БЛДЬ😡😡
Об этом шмигаль скромно умалчивает
ПаніхГаспажа іріна дашковская, до школи ходила, хоч якесь ПТУ закінчила?? слова "ДНИЩЕ" в укр. мові - НЕМАЄ!! Де вас там набирають, з Макдональдсів, чи шо??