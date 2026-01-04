РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8259 посетителей онлайн
Новости ОПК Украины
509 10

ВСУ получили на 25% больше специальных бронеавтомобилей в 2025 году, - Шмыгаль

Novator

В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25 процентов больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь?

По его словам, речь идет о колесных бронеавтомобилях различных моделей отечественного и иностранного производства, которые могут выполнять широкий спектр тактических задач на поле боя.

"Это перевозка личного состава и необходимых грузов, огневая поддержка действий подразделений, медицинская эвакуация и тому подобное.

Часть этих специальных бронированных автомобилей изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - защита от мин и засад)", - уточнил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны привлекло за год более $6 миллиардов в украинский ОПК, ‒ Шмыгаль

Характеристики

Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, а также конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.

"Работаем и дальше для полноценного обеспечения нашей армии!",- резюмирует министр.

Читайте также: Гранты Brave1 ускоряют разработку технологических решений в секторе ОПК, ‒ Федоров

Автор: 

ВСУ (7221) Шмыгаль Денис (2940) БМП (421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Було 4 шт. стало 5 шт.
....." дєнь ата дня растьот працент жироф у малслє".....
ЗАІПАЛИ зі своіми звітами процентами, працьовиті працюни СК БЛДЬ😡😡
показать весь комментарий
04.01.2026 10:30 Ответить
+2
"Отримано"-якось розмито.Закуплено на 25% більше чи то мерца заслуга?
показать весь комментарий
04.01.2026 10:19 Ответить
+2
Влада --одні балаболи Такі повідомлення тільки для баранів і лохів.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Отримано"-якось розмито.Закуплено на 25% більше чи то мерца заслуга?
показать весь комментарий
04.01.2026 10:19 Ответить
"Працюємо й надалі для повноцінного забезпечення нашої армії!", - резюмує міністр." А міндічі напару з тобою працювали , чи окремо?
показать весь комментарий
04.01.2026 10:25 Ответить
Було 4 шт. стало 5 шт.
....." дєнь ата дня растьот працент жироф у малслє".....
ЗАІПАЛИ зі своіми звітами процентами, працьовиті працюни СК БЛДЬ😡😡
показать весь комментарий
04.01.2026 10:30 Ответить
А в 2026 році на 26 відсотків більше буде?
показать весь комментарий
04.01.2026 10:34 Ответить
Піздашмигаля собі мідальку вішає.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:51 Ответить
И на 300 процентов больше автозаков.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:52 Ответить
... но на 50% меньше, чем требуется.
Об этом шмигаль скромно умалчивает
показать весь комментарий
04.01.2026 10:55 Ответить
коментатори ****, все "з окопів"!
показать весь комментарий
04.01.2026 11:01 Ответить
Пані хГаспажа іріна дашковская, до школи ходила, хоч якесь ПТУ закінчила?? слова "ДНИЩЕ" в укр. мові - НЕМАЄ!! Де вас там набирають, з Макдональдсів, чи шо??
показать весь комментарий
04.01.2026 11:02 Ответить
Влада --одні балаболи Такі повідомлення тільки для баранів і лохів.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:04 Ответить
 
 