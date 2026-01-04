ВСУ получили на 25% больше специальных бронеавтомобилей в 2025 году, - Шмыгаль

В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25 процентов больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

По его словам, речь идет о колесных бронеавтомобилях различных моделей отечественного и иностранного производства, которые могут выполнять широкий спектр тактических задач на поле боя.

"Это перевозка личного состава и необходимых грузов, огневая поддержка действий подразделений, медицинская эвакуация и тому подобное.

Часть этих специальных бронированных автомобилей изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - защита от мин и засад)", - уточнил Шмыгаль.

Характеристики

Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, а также конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.

"Работаем и дальше для полноценного обеспечения нашей армии!",- резюмирует министр.

