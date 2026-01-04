ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних бронеавтомобілів у 2025 році, - Шмигаль

У 2025 році Збройні Сили України отримали на 25 відсотків більше спеціальних броньованих автомобілів у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

За його словами, йдеться про колісні бронеавтомобілі різних моделей вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть виконувати широкий спектр тактичних завдань на полі бою.

"Це перевезення особового складу та необхідних вантажів, вогнева підтримка дій підрозділів, медична евакуація тощо.

Частина цих спеціальних броньованих автомобілів виготовлена за схемою MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок)", - уточнив Шмигаль.

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Характеристики

Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, а також конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.

"Працюємо й надалі для повноцінного забезпечення нашої армії!", - резюмує міністр.

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