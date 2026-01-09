Столетнее партнерство в оборонной сфере: Украина и Великобритания подписали дорожную карту

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Великобритании Джон Гилли подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере.

Об этом сообщил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество в 2026 году

Как отмечается, документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Усиление ПВО

"Поблагодарил Джона Гилли за этот визит. Вместе с представителями разведки и Генерального штаба проинформировали о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью. Усиление ПВО и обеспечение боеприпасами для этих систем – ключевой приоритет", – отметил Шмыгаль.

Он отметил, что Великобритания уже внесла весомый вклад в укрепление наших способностей отражать российский террор.

"С февраля выходим на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц", - подчеркнул Шмыгаль.

О чем еще говорили?

Отдельно стороны обсудили:

возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;

перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний;

усиление защиты украинского моря;

подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.

"Искренне благодарен Великобритании за неоценимую поддержку. Спасибо Джону Гилли за личное лидерство и последовательную помощь Украине", - добавил глава Минобороны Украины.

Что предшествовало?