Столетнее партнерство в оборонной сфере: Украина и Великобритания подписали дорожную карту

Столетнее сотрудничество Украина и Великобритания подписали дорожную карту

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Великобритании Джон Гилли подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере.

Об этом сообщил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество в 2026 году

Как отмечается, документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Усиление ПВО

"Поблагодарил Джона Гилли за этот визит. Вместе с представителями разведки и Генерального штаба проинформировали о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью. Усиление ПВО и обеспечение боеприпасами для этих систем – ключевой приоритет", – отметил Шмыгаль.

Он отметил, что Великобритания уже внесла весомый вклад в укрепление наших способностей отражать российский террор.

"С февраля выходим на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц", - подчеркнул Шмыгаль.

О чем еще говорили?

Отдельно стороны обсудили:

  • возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;
  • перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний;
  • усиление защиты украинского моря;
  • подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.

"Искренне благодарен Великобритании за неоценимую поддержку. Спасибо Джону Гилли за личное лидерство и последовательную помощь Украине", - добавил глава Минобороны Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
  • 15 октября соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.

Туз піковий підписаний 😸
показать весь комментарий
09.01.2026 15:45 Ответить
100 років звучить занадто оптимістично після того як кацапи орешніками х*ярять по мирним містам і цивільній інфраструктурі
показать весь комментарий
09.01.2026 15:46 Ответить
шо не міністр, то неадекватне чьмо. до сріки та дорожня карта. де ракети, уйопок тупий?
показать весь комментарий
09.01.2026 15:52 Ответить
Отригнул тебе. Парашка уже давно гниє від ракет і дронів. тільки Петріот 12 батарей і ракет до нихна 40 млрд доларів
показать весь комментарий
09.01.2026 16:37 Ответить
Зенітки з автоматичним наведенням де?
показать весь комментарий
09.01.2026 15:53 Ответить
Ну хоть с Британией карты есть, шо несколько успокаивает.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:17 Ответить
 
 