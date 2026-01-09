Столетнее партнерство в оборонной сфере: Украина и Великобритания подписали дорожную карту
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Великобритании Джон Гилли подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере.
Об этом сообщил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в 2026 году
Как отмечается, документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.
Усиление ПВО
"Поблагодарил Джона Гилли за этот визит. Вместе с представителями разведки и Генерального штаба проинформировали о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью. Усиление ПВО и обеспечение боеприпасами для этих систем – ключевой приоритет", – отметил Шмыгаль.
Он отметил, что Великобритания уже внесла весомый вклад в укрепление наших способностей отражать российский террор.
"С февраля выходим на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц", - подчеркнул Шмыгаль.
О чем еще говорили?
Отдельно стороны обсудили:
- возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;
- перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний;
- усиление защиты украинского моря;
- подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.
"Искренне благодарен Великобритании за неоценимую поддержку. Спасибо Джону Гилли за личное лидерство и последовательную помощь Украине", - добавил глава Минобороны Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
- 15 октября соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.
