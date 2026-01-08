Великобритания не раскрывает численность войск, которые могут направить в Украину

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что не готов назвать количество военных, которых Лондон потенциально может отправить в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гилли отказался уточнять, какое именно количество военных Лондон может направить в Украину в рамках соответствующих международных договоренностей. Такой ответ он дал на запрос теневого министра обороны Джеймса Картлиджа относительно обязательств Великобритании в рамках декларации.

"Это только сделает Путина мудрее"

По словам Гилли, правительство не намерено раскрывать детали потенциального развертывания, в частности характер деятельности, возможную численность войск или обязательства других государств-участников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Развертывание британских войск в Украине будет вынесено на голосование в парламенте, - Стармер

"Я не буду вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые, вероятно, будут развернуты в Украине, или подробностей обязательств, которые взяли на себя другие страны", - заявил министр, добавив, что обнародование такой информации "только сделает Путина мудрее".

Что известно?

Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

От 15 до 30 тыс. западных миротворцев могут развернуть в Украине,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Великобритании Гилли обещает вскоре посетить Украину