РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
514 10

Великобритания не раскрывает численность войск, которые могут направить в Украину

Гилли не назвал количество военных для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что не готов назвать количество военных, которых Лондон потенциально может отправить в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Гилли отказался уточнять, какое именно количество военных Лондон может направить в Украину в рамках соответствующих международных договоренностей. Такой ответ он дал на запрос теневого министра обороны Джеймса Картлиджа относительно обязательств Великобритании в рамках декларации.

"Это только сделает Путина мудрее"

По словам Гилли, правительство не намерено раскрывать детали потенциального развертывания, в частности характер деятельности, возможную численность войск или обязательства других государств-участников.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые, вероятно, будут развернуты в Украине, или подробностей обязательств, которые взяли на себя другие страны", - заявил министр, добавив, что обнародование такой информации "только сделает Путина мудрее".

Что известно?

Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

От 15 до 30 тыс. западных миротворцев могут развернуть в Украине,

Автор: 

миротворцы (1258) Украина (45304) Гилли Джон (84)
Топ комментарии
+4
Вчора писали шо в Англії йдуть тяжкі дебати де розміщувати - у Львові чи Ужгороді
08.01.2026 08:32 Ответить
+3
Все залежить від місткості готелів в Буковелі.
08.01.2026 08:43 Ответить
+1
Для чого весь цей цирк уже понад рік?
08.01.2026 09:07 Ответить
Вчора писали шо в Англії йдуть тяжкі дебати де розміщувати - у Львові чи Ужгороді
08.01.2026 08:32 Ответить
Ну, чого... ще можна у Станіславові (Ів.-Франківську), Чернівцях, Тернопіллі (по той бік Збруча). Але дебати будуть справді тяжкі і тривалі.
08.01.2026 09:04 Ответить
Дайте ракети і не треба потім ніякі війська направляти.
08.01.2026 08:33 Ответить
Що, невже обидвох солдатів направлятимуть?
08.01.2026 08:34 Ответить
Джерело вже здало Гілі - до 15 тис
08.01.2026 08:34 Ответить
Так це ж в сумі, від всієї "коаліції", а не лише британських...
08.01.2026 08:46 Ответить
Все залежить від місткості готелів в Буковелі.
08.01.2026 08:43 Ответить
войска надо направлять во время войны. в одиночку охотятся на зайца, а не медведя. Украине нужна помощь. А у медведя еще и дракон в союзниках. А лев и орел ссыкуны. эксплуатируют Украину в битве с медведем.
08.01.2026 09:06 Ответить
Для чого весь цей цирк уже понад рік?
08.01.2026 09:07 Ответить
08.01.2026 09:14 Ответить
 
 