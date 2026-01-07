Министр обороны Великобритании Гили обещает вскоре посетить Украину

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что "в ближайшее время" посетит Киев для обсуждения вопросов поддержки Украины.

Об этом он сказал на слушаниях в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Визит Гили

В беседе с депутатами Гили отметил, что американский посланник Стив Уиткофф на вчерашней встрече "коалиции желающих" в Париже дал "решительные обязательства" по гарантиям безопасности для Украины и что он "в ближайшее время отправится в Киев, чтобы продолжить эти переговоры с украинскими политическими и военными лидерами".

"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мы можем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы", - подчеркнул британский министр.

Гилли добавил: "Сделаем 2026 год годом, когда мир не только возможен, но и достигнут".

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

