РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8321 посетитель онлайн
Новости Визит Гилли в Киев
167 2

Министр обороны Великобритании Гили обещает вскоре посетить Украину

министр обороны Великобритании Джон Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что "в ближайшее время" посетит Киев для обсуждения вопросов поддержки Украины.

Об этом он сказал на слушаниях в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит Гили

В беседе с депутатами Гили отметил, что американский посланник Стив Уиткофф на вчерашней встрече "коалиции желающих" в Париже дал "решительные обязательства" по гарантиям безопасности для Украины и что он "в ближайшее время отправится в Киев, чтобы продолжить эти переговоры с украинскими политическими и военными лидерами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ

"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мы можем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы", - подчеркнул британский министр.

Гилли добавил: "Сделаем 2026 год годом, когда мир не только возможен, но и достигнут".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Великобритания готовит войска для Украины на фоне новых переговоров США, - Bloomberg

Автор: 

Великобритания (5258) визит (3210) Гилли Джон (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не спішіть, уйло вже відповідає на ваші потужні гарантії безпеки. Область майже вся без світла 🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
07.01.2026 23:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-AQ9-ecydtM

Текст статті Лоуренса Фрідмана
"Помста війни"- чому хутін її вже програв
показать весь комментарий
07.01.2026 23:13 Ответить
 
 