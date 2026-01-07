Міністр оборони Британії Гілі обіцяє незабаром відвідати Україну

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що "незабаром" приїде з візитом до Києва для обговорення підтримки України.

Про це він сказав на слуханнях у парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Візит Гілі

У розмові з депутатами Гілі зазначив, що американський посланець Стів Віткофф на вчорашній зустрічі "коаліції охочих" у Парижі дав "рішучі зобов'язання" щодо гарантій безпеки для України й що він "незабаром відправиться до Києва, щоб продовжити ці переговори з українськими політичними та військовими лідерами".

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"Безпечна Європа потребує сильної України, але ми можемо досягти мирної угоди лише в тому випадку, якщо Путін буде готовий піти на компроміси", - наголосив британський міністр.

Гілі додав: "Зробімо 2026 рік роком, коли мир не тільки можливий, але й досягнутий".

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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