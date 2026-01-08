Британія не розкриває чисельність військ, які можуть направити в Україну

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не готовий назвати кількість військових, яких Лондон потенційно може надіслати в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

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Гілі відмовився уточнювати, яку саме кількість військових Лондон може направити до України в межах відповідних міжнародних домовленостей. Таку відповідь він надав на запит тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа щодо зобов’язань Британії в рамках декларації.

"Це лише зробить Путіна мудрішим"

За словами Гілі, уряд не має наміру розкривати деталі потенційного розгортання, зокрема характер діяльності, можливу чисельність військ або зобов’язання інших держав-учасниць.

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"Я не буду вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, які, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні, або подробиць зобов’язань, які взяли на себе інші країни", — заявив міністр, додавши, що оприлюднення такої інформації "лише зробить Путіна мудрішим".

Що відомо?

Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

Від 15 до 30 тис. західних миротворців можуть розгорнути в Україні,

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