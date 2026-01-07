Розгортання британських військ в Україні буде винесене на голосування в парламенті, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, потребуватиме схвалення парламенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Декларацію підписали 6 січня під час засідання "Коаліції охочих" президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Документ окреслює можливе розгортання військ у разі досягнення мирної угоди в Україні.

"Я буду інформувати парламент про розвиток ситуації, і якщо війська будуть розгорнуті відповідно до підписаної декларації, я винесу це питання на голосування в парламенті", - заявив Стармер.

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Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

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