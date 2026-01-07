Кілька тисяч військових можуть розгорнути в Україні після припинення вогню, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinfo.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про що йдеться?

За його словами, декілька тисяч військових французької армії.

Водночас, зауважив Макрон, ці сили не братимуть участі в бойових діях.

Також, сказав французький лідер, його країна братиме участь відновленні української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив про можливі переговори з Кремлем

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Також читайте: Участь у силах стримування в Україні буде добровільною, – Мелоні