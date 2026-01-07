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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Кілька тисяч військових можуть розгорнути в Україні після припинення вогню, - Макрон

Макрон прокоментував відправку військових до України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinfo.

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Про що йдеться?

За його словами, декілька тисяч військових французької армії.

Водночас, зауважив Макрон, ці сили не братимуть участі в бойових діях.

Також, сказав французький лідер, його країна братиме участь відновленні української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив про можливі переговори з Кремлем

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Також читайте: Участь у силах стримування в Україні буде добровільною, – Мелоні

Автор: 

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Топ коментарі
+9
Вони НЕ ПРИДУРКИ, вони вважають придурками нас
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07.01.2026 09:14 Відповісти
+5
Парад чмирів продовжується. Наступний?
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07.01.2026 09:11 Відповісти
+5
Єдине питання до розгортачів - ваші дії, якщо сосія почне знову ракетні та дронові атаки, в тому числі і на місця розташування охочих до Карпат військ?...
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07.01.2026 09:15 Відповісти

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