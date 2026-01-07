Кілька тисяч військових можуть розгорнути в Україні після припинення вогню, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinfo.
Про що йдеться?
За його словами, декілька тисяч військових французької армії.
Водночас, зауважив Макрон, ці сили не братимуть участі в бойових діях.
Також, сказав французький лідер, його країна братиме участь відновленні української армії.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Топ коментарі
+9 Михайло Иляш
показати весь коментар07.01.2026 09:14 Відповісти Посилання
+5 Zero #614287
показати весь коментар07.01.2026 09:11 Відповісти Посилання
+5 piligrim
показати весь коментар07.01.2026 09:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль