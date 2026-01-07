Несколько тысяч военных могут развернуть в Украине после прекращения огня, – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.
О чем идет речь?
По его словам, несколько тысяч военных французской армии.
В то же время, отметил Макрон, эти силы не будут участвовать в боевых действиях.
Также, сказал французский лидер, его страна будет участвовать в восстановлении украинской армии.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Топ комментарии
+7 Михайло Иляш
показать весь комментарий07.01.2026 09:14 Ответить Ссылка
+4 piligrim
показать весь комментарий07.01.2026 09:15 Ответить Ссылка
+4 Ярослав Кийко
показать весь комментарий07.01.2026 09:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суттєвий фактор стримування, ага...
можеш зустріти, а можеш ні