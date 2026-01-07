Несколько тысяч военных могут развернуть в Украине после прекращения огня, – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.

О чем идет речь?

По его словам, несколько тысяч военных французской армии.

В то же время, отметил Макрон, эти силы не будут участвовать в боевых действиях.

Также, сказал французский лидер, его страна будет участвовать в восстановлении украинской армии.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

