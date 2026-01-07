РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Несколько тысяч военных могут развернуть в Украине после прекращения огня, – Макрон

Макрон прокомментировал отправку военных в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

О чем идет речь?

По его словам, несколько тысяч военных французской армии.

В то же время, отметил Макрон, эти силы не будут участвовать в боевых действиях.

Также, сказал французский лидер, его страна будет участвовать в восстановлении украинской армии.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Вони НЕ ПРИДУРКИ, вони вважають придурками нас
07.01.2026 09:14 Ответить
Єдине питання до розгортачів - ваші дії, якщо сосія почне знову ракетні та дронові атаки, в тому числі і на місця розташування охочих до Карпат військ?...
07.01.2026 09:15 Ответить
Тому й всього кілька тисяч, бо більше не встигнуть евакуювати в разі небезпеки.
Суттєвий фактор стримування, ага...
07.01.2026 09:23 Ответить
Парад чмирів продовжується. Наступний?
07.01.2026 09:11 Ответить
Вони НЕ ПРИДУРКИ, вони вважають придурками нас
07.01.2026 09:14 Ответить
Поки придурки є корисними придурками - їх є сенс утримувати.
07.01.2026 09:23 Ответить
Єдине питання до розгортачів - ваші дії, якщо сосія почне знову ракетні та дронові атаки, в тому числі і на місця розташування охочих до Карпат військ?...
07.01.2026 09:15 Ответить
Тому й всього кілька тисяч, бо більше не встигнуть евакуювати в разі небезпеки.
Суттєвий фактор стримування, ага...
07.01.2026 09:23 Ответить
Термінова евакуація...
07.01.2026 09:24 Ответить
Потроху те, що в 2022 році не можна було казати бо зрада, стає все більш явним. Всьому свій час - з гарантіями безпеки вже розібралися, з коаліцією охочих теж, далі буде)
07.01.2026 09:17 Ответить
Так це ж було вже! По якому колу обіцяєте?
07.01.2026 09:21 Ответить
На)(уя вони тут після перемиря ще-й зі зброєю яка не стріляє .
07.01.2026 09:21 Ответить
Сказав не "розгорнуть", а "можуть розгорнути". А можуть і не розгорнути. Та й кілька тисяч - це ні про що.
07.01.2026 09:22 Ответить
"Солдати Німеччини не будуть розміщені в Україні навіть після припинення вогню" - канцлер ФРН Мерц.
07.01.2026 10:00 Ответить
На хіба вони допомагають зе сцяти людям у вуха?
07.01.2026 09:25 Ответить
Якщо політики гуртом поринули у якусь свою уявну ×уйню, яка від них не залежить, але створює видимість роботи і відволікає від важких рішень, то їхній словесний пронос вже не зупинити.
07.01.2026 09:27 Ответить
Яке марення ! Нам достатньо Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
Водночас, зауважив Макрон, ці сили не братимуть участі в бойових діях. ідеш накуй , хранцузький жабоїд
07.01.2026 10:07 Ответить
А навіщо вони ?
07.01.2026 10:09 Ответить
Это уже из разряда "раздражающих новостей". Никакого смыслового и новостного значения не имеет, но настолько надоело, что обязательно зайдут на портал. что бы поплеваться. А "просмотры", будут учтены рекламодателями)
07.01.2026 10:12 Ответить
Как только упадет первая ракета,с.ипут они моментально под предлогом "чтоб не было эскалации" и "что нам,с русскими что ли воевать"...Так главный вопрос- "На кой хер они здесь нужны"?? Чтоб Ишаку можно было снова в глаза нассать своим выборцям,як потужгу перемогу і підтримку партнерів з гарантіями безпеки...Тьфу блд.
07.01.2026 10:31 Ответить
шанс зустріти динозавра на вулиці 50%

можеш зустріти, а можеш ні
07.01.2026 10:37 Ответить
Як же вони всі задовбали своїми: "можуть розгорнути, а можуть не розгорнути". Нахера їх тут розгортати, якщо вони не будуть приймати участі, а в разі бойових дій тікати додому. Вони мабуть сміються над "клоуном", а разом з ним над всіма нами. Спитайте спочатку у путлєра. А може ви своїми "розгорнути" тільки заохочуєте його до війни. Не треба нам такої допомоги.
07.01.2026 10:44 Ответить
 
 