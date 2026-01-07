Президент Франции заявил о возможных переговорах с Кремлем
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности контакта с российским диктатором Владимиром Путиным уже в ближайшие недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации французского издания BFM.
Отвечая на вопросы журналистов о потенциальной встрече с Путиным, французский лидер отметил, что в настоящее время работает над организацией соответствующего контакта. По его словам, речь идет именно о ближайших неделях, без уточнения формата или места возможных переговоров.
Контакты с Кремлем и позиция Парижа
Макрон подчеркнул, что дипломатические каналы остаются важными даже в условиях войны.
"Я сейчас организую установление контакта в ближайшие недели", - заявил президент Франции, комментируя возможность общения с Владимиром Путиным.
При этом официальный Париж подчеркивает, что любые контакты не означают изменения позиции Франции относительно поддержки Украины и осуждению российской агрессии.
Саммит в Париже и новые механизмы координации
В день заявления Макрона в Париже состоялась встреча с партнерами Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Участники обсуждали согласование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.
- По итогам саммита президент Франции объявил о создании специальной координационной группы. Она должна обеспечить оперативное взаимодействие между странами "коалиции желающих", Соединенными Штатами Америки и Украиной в вопросах безопасности и обороны.
Бо з Вавой Оманскім ми більше втратимо!! Він прогнеться перед чекістами як завжди
07.01.2026 09:12