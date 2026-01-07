РУС
Президент Франции заявил о возможных переговорах с Кремлем

Макрон хочет поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности контакта с российским диктатором Владимиром Путиным уже в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации французского издания BFM.

Отвечая на вопросы журналистов о потенциальной встрече с Путиным, французский лидер отметил, что в настоящее время работает над организацией соответствующего контакта. По его словам, речь идет именно о ближайших неделях, без уточнения формата или места возможных переговоров.

Контакты с Кремлем и позиция Парижа

Макрон подчеркнул, что дипломатические каналы остаются важными даже в условиях войны.

"Я сейчас организую установление контакта в ближайшие недели", - заявил президент Франции, комментируя возможность общения с Владимиром Путиным.

При этом официальный Париж подчеркивает, что любые контакты не означают изменения позиции Франции относительно поддержки Украины и осуждению российской агрессии.

Саммит в Париже и новые механизмы координации

В день заявления Макрона в Париже состоялась встреча с партнерами Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Участники обсуждали согласование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.

  • По итогам саммита президент Франции объявил о создании специальной координационной группы. Она должна обеспечить оперативное взаимодействие между странами "коалиции желающих", Соединенными Штатами Америки и Украиной в вопросах безопасности и обороны.

Шо, опять ? це ж було вже (с)
07.01.2026 00:14 Ответить
Курва, знову контакт. Він хоч смазку використовує? Бо Макрон Україні ще потрібен.
07.01.2026 00:24 Ответить
Беріть переговори в свої руки!
Бо з Вавой Оманскім ми більше втратимо!! Він прогнеться перед чекістами як завжди
07.01.2026 00:33 Ответить
Пiйду чайнiк поставлю.
07.01.2026 00:59 Ответить
Охочі та рішучі. Майже як потужні.
07.01.2026 01:03 Ответить
Там колегія править, з ними безтолку. Це військові злочинці, що не хочуть гаааги.

07.01.2026 09:12
07.01.2026 09:13 Ответить
 
 