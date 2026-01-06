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Новини Розмова Макрона з Путіним
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Макрон заявив про можливі переговори з Кремлем

макрон хоче поговорити з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості контакту з російським диктатором Володимиром Путіним уже найближчими тижнями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації французького видання BFM.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної зустрічі з Путіним, французький лідер зазначив, що наразі працює над організацією відповідного контакту. За його словами, йдеться саме про найближчі тижні, без уточнення формату чи місця можливих переговорів.

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Контакти з Кремлем та позиція Парижа

Макрон підкреслив, що дипломатичні канали залишаються важливими навіть в умовах війни.

"Я зараз організовую встановлення контакту в найближчі тижні", – заявив президент Франції, коментуючи можливість спілкування з Володимиром Путіним.

При цьому офіційний Париж наголошує, що будь-які контакти не означають зміни позиції Франції щодо підтримки України та засудження російської агресії.

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Саміт у Парижі та нові механізми координації

У день заяви Макрона в Парижі відбулася зустріч із партнерами України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Учасники обговорювали узгодження спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військових після встановлення перемир’я.

  • За підсумками саміту президент Франції оголосив про створення спеціальної координаційної групи. Вона має забезпечити оперативну взаємодію між країнами "коаліції охочих", Сполученими Штатами Америки та Україною у питаннях безпеки та оборони.

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Автор: 

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