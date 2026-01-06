Макрон заявив про можливі переговори з Кремлем

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості контакту з російським диктатором Володимиром Путіним уже найближчими тижнями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації французького видання BFM.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної зустрічі з Путіним, французький лідер зазначив, що наразі працює над організацією відповідного контакту. За його словами, йдеться саме про найближчі тижні, без уточнення формату чи місця можливих переговорів.

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Контакти з Кремлем та позиція Парижа

Макрон підкреслив, що дипломатичні канали залишаються важливими навіть в умовах війни.

"Я зараз організовую встановлення контакту в найближчі тижні", – заявив президент Франції, коментуючи можливість спілкування з Володимиром Путіним.

При цьому офіційний Париж наголошує, що будь-які контакти не означають зміни позиції Франції щодо підтримки України та засудження російської агресії.

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Саміт у Парижі та нові механізми координації

У день заяви Макрона в Парижі відбулася зустріч із партнерами України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Учасники обговорювали узгодження спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військових після встановлення перемир’я.

За підсумками саміту президент Франції оголосив про створення спеціальної координаційної групи. Вона має забезпечити оперативну взаємодію між країнами "коаліції охочих", Сполученими Штатами Америки та Україною у питаннях безпеки та оборони.

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