Чехія ніколи не відправлятиме своїх військових в Україну, - прем’єр Бабіш

Чеська Республіка ніколи не направить свої війська в Україну, але готова долучитися до деяких пунктів спільної декларації учасників Коаліції охочих щодо гарантій безпеки.

Про це прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив у Парижі після участі в зустрічі Коаліції охочих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Зрозуміло, що запропонована сьогодні декларація означає для кожної країни щось інше, своє… І для нас пункти –– як-от 2,3 чи 4 –– не є прийнятними: ми ніколи не відправимо своїх військових в Україну… Водночас, думаю, ми можемо бути в цьому, … погодитися, наприклад, з пунктами 1 і 5 декларації", - сказав Бабіш.

Чеський прем’єр зауважив, що декларація передбачає загалом кроки після того, як буде досягнуто перемир’я. Однак, за словами політика, зараз неможливо говорити про те, коли настане перемир’я або мир.

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Бабіш висловив сподівання, ще цього можна буде досягти "до 4 річниці" повномасштабної російської агресії в Україну, це може статися тільки за участї США.

При цьому він також згадав, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу власного населення: 700 тисяч, з яких залишилися 400 тисяч, що сягає 6% від населення республіки.

Що передувало

У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.

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