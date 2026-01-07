Развертывание британских войск в Украине будет вынесено на голосование в парламенте, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что любое развертывание британских войск в соответствии с декларацией, подписанной с Францией и Украиной, потребует одобрения парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.
Декларацию подписали 6 января во время заседания "Коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Документ очерчивает возможное развертывание войск в случае достижения мирного соглашения в Украине.
"Я буду информировать парламент о развитии ситуации, и если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование в парламенте", - заявил Стармер.
Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.
Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.
