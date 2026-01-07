РУС
Развертывание британских войск в Украине будет вынесено на голосование в парламенте, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что любое развертывание британских войск в соответствии с декларацией, подписанной с Францией и Украиной, потребует одобрения парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Декларацию подписали 6 января во время заседания "Коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Документ очерчивает возможное развертывание войск в случае достижения мирного соглашения в Украине.

"Я буду информировать парламент о развитии ситуации, и если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование в парламенте", - заявил Стармер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия никогда не будет отправлять своих военных в Украину, - премьер Бабиш

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ближе к миру, чем когда-либо, но Путин не готов. Надо давить на Россию, - Стармер

Рєфєрєндумом краще 🤣
07.01.2026 15:04 Ответить
і знову червоні лінії, відсутність консенсусу...
07.01.2026 15:04 Ответить
А без жартів, скільки в нас за 4 роки папірців потужних угод ратифікувала верховна рада... Нуль, а чому? Бо то все ботва. Ці всі покатульки взагалі нічого не значать. Просто пусте місце, зелене , вонюче але пусте.
07.01.2026 15:06 Ответить
цей дощ надовго....
07.01.2026 15:10 Ответить
А через місяць чи пів року зміниться влада, і новий прем'єр скаже, що він того не підтримує і не підписував. Слухайте, вже українці проходили через такі гарантії. Я вважаю що 100% гарантією безпеки може бути лише дві речі: перша це Україна член НАТО. І друга розміщення на території України ядерної зброї з наділенням на москву. Все інше це будапештський меморандум.
07.01.2026 15:16 Ответить
Увесь світ виростив і виплекав, на свої гроші, монстра, а ми, тепер, повинні цей світ від нього захищати ціною України і життями українців.
07.01.2026 15:24 Ответить
 
 