РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9956 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Коалиция желающих
877 24

Мы ближе к миру, чем когда-либо, но Путин не готов. Надо давить на Россию, - Стармер

Премьер Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что самые трудные шаги к миру в Украине еще впереди, поскольку Россия до сих пор не готова к этому.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Путин не демонстрирует готовности к миру

Стармер подчеркнул важность того, чтобы европейские и американские союзники работали вместе ради мира.

"Мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но самые тяжелые ярды еще впереди. Мы можем достичь мирного соглашения только при условии, что Путин будет готов идти на компромиссы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Стармер обсудили использование средств от продажи "Челси" в поддержку Украины

Он напомнил, что в течение последних нескольких недель мир наблюдал противоположное, поскольку Россия нанесла "дальнейшие ужасные удары по Украине, убив и ранив мирных жителей, а также отключив электроэнергию для миллионов людей посреди зимы".

Стармер отдельно подчеркнул, что российские войска нанесли удар по больнице города Киева буквально за день до встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Кроме того, глава британского правительства напомнил, что Путин пытался отвлечь внимание от мирных усилий "безосновательными заявлениями об атаках на его резиденцию".

Премьер Великобритании также пообещал продолжать давление на Россию и поддержку Украины, а также заявил, что Великобритания будет участвовать в мониторинге перемирия под эгидой США.

Читайте также: Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины, - Мерц

Что предшествовало

  • Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Автор: 

Великобритания (5254) путин владимир (32654) Стармер Кир (317) война в Украине (7423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
До якого миру ви ближче, якщо пуйло не хоче нiякого миру ? не набридло воду у ступi товкти ?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:27 Ответить
+3
Вони можуть тільки попердювати...але потужно
показать весь комментарий
06.01.2026 22:28 Ответить
+2
Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT

Джерело: https://censor.net/ua/n3591494
показать весь комментарий
06.01.2026 22:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То тисніть
показать весь комментарий
06.01.2026 22:27 Ответить
Вони можуть тільки попердювати...але потужно
показать весь комментарий
06.01.2026 22:28 Ответить
Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT

Джерело: https://censor.net/ua/n3591494
показать весь комментарий
06.01.2026 22:35 Ответить
До якого миру ви ближче, якщо пуйло не хоче нiякого миру ? не набридло воду у ступi товкти ?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:27 Ответить
путлер хоче миру, але після перемоги. І Зеленський повинен цього хотіти - перемоги, а після неї миру. Якщо підписати мир по лінії фронту, як хоче Зеленський, то путлер офіційно переможе у війні. Але путлер цього не хоче. Він хоче більше. А Зеленський не згоден. Тому війна буде йти ще 1-2 роки, поки путлер не завоює весь Донбас або поки не трапиться щось дивне, яке поки не можна спрогнозувати.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:40 Ответить
Схоже, вони там всі між собою мирились.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:31 Ответить
Ярди, метри, відсотки , м'ячі на полях, карти...
показать весь комментарий
06.01.2026 22:27 Ответить
Символісти.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:31 Ответить
400 Шторм Шедл гарний аргумент шоб прискорити мир
показать весь комментарий
06.01.2026 22:29 Ответить
Тобто - "ми зовсім близькі" , але ***** , як і 3 роки тому посилає всіх нах ... То в чому прогрес ?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:31 Ответить
А ще нещодавно мова йшла про дюйми натівської території. Ти ба? Свою дюймами нарізають, а нашу вже ярдами.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:34 Ответить
ВОНИ НЕНОРМАЛЬНІ....от і все. ДЕ МИР? ЯКИЙ МИР? Ви тю тю ? В РФ ввели безстрокову мобілізацію, шахедів більше і вони більш досконалі кожний день а ці 4 роки про мир
показать весь комментарий
06.01.2026 22:36 Ответить
Місяці балачок - яку грамоту ви не напишете путлєр її не прийме - потрібні болючі рішення для кацапів
показать весь комментарий
06.01.2026 22:36 Ответить
стапе стармер!
там вітькоф на порозі, з територіями.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:36 Ответить
мені одному здається, що вони наївні як діти?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:39 Ответить
Ніт. "Як діти* це більше про наше стадо, яке вірить у дива і доброго дядька трампа.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:49 Ответить
P.S. Вся молодь має залишатися в Україні та проходити службу: Мерц звернувся до Зеленського з таким проханням, - РБК-Україна.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:51 Ответить
Потужно,***
показать весь комментарий
06.01.2026 22:51 Ответить
Неначе подуріли всі ці потужні коалітори. Вони мабуть з якогось паралельного світу.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:53 Ответить
Нічого не міняється - кацапи розуміють тільки силу
показать весь комментарий
06.01.2026 22:53 Ответить
Языком все мастаки, а на деле? Помощь меньше чем
торговля Европы с рф.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:54 Ответить
Чому в жодній інфі ні від Зелі, ні від трампістів, ні від європейських союзників України нема меседжів про необхідність подальших санкцій на касапів за окуповані та анексовані території України аж до повної деокупації?
Відповідь то я знаю - але, народ, спробуйте самі відповісти як мінімум в двох основних пунктах...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:08 Ответить
як в них стільки брєда вміщається в одному реченні? Це ж абсолютне делулу.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:15 Ответить
"Ще мало, і ми укладемо мир! Правда Пуйло неготове."
показать весь комментарий
06.01.2026 23:55 Ответить
 
 