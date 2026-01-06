Мы ближе к миру, чем когда-либо, но Путин не готов. Надо давить на Россию, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что самые трудные шаги к миру в Украине еще впереди, поскольку Россия до сих пор не готова к этому.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

Путин не демонстрирует готовности к миру

Стармер подчеркнул важность того, чтобы европейские и американские союзники работали вместе ради мира.

"Мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но самые тяжелые ярды еще впереди. Мы можем достичь мирного соглашения только при условии, что Путин будет готов идти на компромиссы", - отметил он.

Он напомнил, что в течение последних нескольких недель мир наблюдал противоположное, поскольку Россия нанесла "дальнейшие ужасные удары по Украине, убив и ранив мирных жителей, а также отключив электроэнергию для миллионов людей посреди зимы".

Стармер отдельно подчеркнул, что российские войска нанесли удар по больнице города Киева буквально за день до встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Кроме того, глава британского правительства напомнил, что Путин пытался отвлечь внимание от мирных усилий "безосновательными заявлениями об атаках на его резиденцию".

Премьер Великобритании также пообещал продолжать давление на Россию и поддержку Украины, а также заявил, что Великобритания будет участвовать в мониторинге перемирия под эгидой США.

Что предшествовало