Мы ближе к миру, чем когда-либо, но Путин не готов. Надо давить на Россию, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что самые трудные шаги к миру в Украине еще впереди, поскольку Россия до сих пор не готова к этому.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.
Путин не демонстрирует готовности к миру
Стармер подчеркнул важность того, чтобы европейские и американские союзники работали вместе ради мира.
"Мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но самые тяжелые ярды еще впереди. Мы можем достичь мирного соглашения только при условии, что Путин будет готов идти на компромиссы", - отметил он.
Он напомнил, что в течение последних нескольких недель мир наблюдал противоположное, поскольку Россия нанесла "дальнейшие ужасные удары по Украине, убив и ранив мирных жителей, а также отключив электроэнергию для миллионов людей посреди зимы".
Стармер отдельно подчеркнул, что российские войска нанесли удар по больнице города Киева буквально за день до встречи "Коалиции желающих" в Париже.
Кроме того, глава британского правительства напомнил, что Путин пытался отвлечь внимание от мирных усилий "безосновательными заявлениями об атаках на его резиденцию".
Премьер Великобритании также пообещал продолжать давление на Россию и поддержку Украины, а также заявил, что Великобритания будет участвовать в мониторинге перемирия под эгидой США.
Что предшествовало
- Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.
Джерело: https://censor.net/ua/n3591494
