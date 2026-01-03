РУС
Новости Разговор Зеленского и Стармера
899 8

Зеленский и Стармер обсудили использование средств от продажи "Челси" на поддержку Украины

Телефонные разговоры Зеленского

Сегодня, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

По словам Зеленского, они говорили о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной.

"Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в ближайшее время. Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - напомнил глава государства.

Замороженные активы

Также они обсудили со Стармером необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси".

"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов. Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Великобританию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская стойкость и наше общее с Великобританией и многими другими в мире стремление к миру", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
  • Впоследствии Умеров сообщил, что делегации уже начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.

Средства от продажи "Челси" на помощь Украине

Автор: 

Абрамович Роман (95) Зеленский Владимир (23264) замороженные активы (536) Стармер Кир (316)
Сортировать:
Про що про що, а про гроші 💰 Володя любить по 3.14 здіти!
03.01.2026 14:20 Ответить
"Остап Ібрагімовіч, когда жє ми будєм дєліть наши дєньгі?"
03.01.2026 14:21 Ответить
Але ж абрамовіч і арахамія дружбани .... біть ілі нє біть - вот в чьом вапрас?
03.01.2026 14:25 Ответить
Краще розкажи Володя, як там Андрюша Єрмак поживає?
БЗВП вже пройшов, перед відправкою на фронт?
Міндіча привітав з різдвяними святами?
Де Юзік про🤬бався?
Портрет ти куєв!
03.01.2026 14:26 Ответить
Деньгі деньгі давай!!
03.01.2026 14:28 Ответить
А може просто змінити вивіску "Челсі" на "Динамо-Київ" і хай грають далі ...?
03.01.2026 14:29 Ответить
просто в 22-му, навесні, Зеля замовив собі в літачок...... систему ігор в польоті.
Це правда?
ну, як воно в Бучі ржало, то це так, виборцям Зе, це тупо заліпило очі просто не сцяниною, а тупо тим, чим і воно промовисто викрикало перед путіним - про акторкиню порнофільмів.
Просто не знаю як оці всі виборці, пояснюють собі що вони просто ... ну просто ржали. І зійшлись. там тупо Донбас - це ж не областІ.
це так само розвод, кретинів, як і було з "весна прийде - саджати будемо" - це тупо "а ви докажитє шо такі ми імелі в віду та". Так і тут, Днобас це територія. А кажуть уроди зелені, тіпа тут всього 2 області.
Ціль, мета - це гром. війна. не більше і не менше. ***** тут грамотно поставило питання.
Виходити треба? А чо ж потім це не Днобас, як ГЕОГРАФІЧНА назва?
Очевидно. Кручу-верчу. Ну це ж розвод, причому .... ну. очевидний. ну як завжди.
тільки тепер все інакше.
Голосуй за Свинчука, - Ми зробимо всім добре, а хто не дуже хоче добра, той позвільнятиме Польщу. і це не смішно, РАЗ ВІД РАЗУ ПОВТОРНО русня це робить! я от просто штани не можу найти, а потім вот Яккккк звільнимо! Камчатку, я на менше нісагласєн.
ну не смішно ж. ой, там же Фєдорофф!!! нам всім пппзда!!!!! Там же Фєдоровв!!!! Як і Смірнофф був............. просто жесть, не думаю що Порошенко був найкращий. Але з наріду він був так, найкращим.
03.01.2026 14:35 Ответить
Сталмер обговорив зі сцяним котом розподіл сметани.
03.01.2026 14:59 Ответить
 
 