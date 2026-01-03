Зеленский и Стармер обсудили использование средств от продажи "Челси" на поддержку Украины

Сегодня, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

О чем говорили?

По словам Зеленского, они говорили о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной.

"Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в ближайшее время. Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - напомнил глава государства.

Замороженные активы

Также они обсудили со Стармером необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси".

"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов. Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Великобританию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская стойкость и наше общее с Великобританией и многими другими в мире стремление к миру", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.

Впоследствии Умеров сообщил, что делегации уже начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.

Средства от продажи "Челси" на помощь Украине