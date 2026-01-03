Зеленский и Стармер обсудили использование средств от продажи "Челси" на поддержку Украины
Сегодня, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьером Великобритании Киром Стармером.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, они говорили о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной.
"Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в ближайшее время. Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - напомнил глава государства.
Замороженные активы
Также они обсудили со Стармером необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси".
"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов. Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Великобританию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская стойкость и наше общее с Великобританией и многими другими в мире стремление к миру", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
- Впоследствии Умеров сообщил, что делегации уже начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.
Средства от продажи "Челси" на помощь Украине
- Напомним, Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд. Часть этих средств он собирается отдать на помощь украинцам.
- Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания спорят о том, как именно нужно использовать эти деньги для помощи Украине.
- Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" и которые должны были потратить на помощь украинцам.
- Позже Стармер заявил, что Великобритания даст "последний шанс" для перевода $3,5 млрд Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине.
