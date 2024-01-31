Палата лордов призывает правительство Великобритании передать деньги Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - BBC

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", которые должны были потратить на помощь украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Мы находим непостижимым то, что правительство до сих пор не решило проблему с использованием замороженных средств от продажи Chelsea FC в поддержку Украины […] Мы призываем правительство применить все юридические рычаги, чтобы срочно найти выход из этого тупика и дать Украине такую нужную, обещанную и так давно задерживаемую помощь. Все средства должны быть потрачены на территориях, подконтрольных власти Украины", - говорится в опубликованном в ночь на среду докладе комитета Палаты лордов по европейским делам.

Роману Абрамовичу, попавшему под санкции за тесные связи с Кремлем, вскоре после нападения России на Украину было разрешено продать "Челси" только при условии, что средства пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Однако эти деньги до сих пор лежат замороженными в одном из британских банков.

Заместитель министра иностранных дел по европейским делам Лео Дохерти, разъясняя в декабре ситуацию членам комитета, напомнил, что правительство, выдавая лицензию на продажу "Челси", одновременно опубликовало официальную декларацию, в которой заявило, что вырученные деньги должны пойти на помощь на территории. Украины.

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Однако люди, которых Абрамович нанял управлять этим будущим фондом гуманитарной помощи, доказывают, что в лицензии это условие относительно территории Украины сформулировано не так четко, и добиваются того, чтобы деньги разрешили использовать за пределами Украины – в частности, в Израиле.

Пока идет этот юридический спор, пустить деньги в дело нельзя.

Новый доклад комитета Палаты лордов по европейским делам – это отчет по итогам парламентского расследования, в ходе которого комитет изучал действенность санкций против России и сотрудничество Британии и ЕС по их применению. Вопрос о деньгах за "Челси" - лишь один из второстепенных пунктов в большом докладе.

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В докладе комитет указывает, например, на то, что Россия успешно обходит ограничения в виде потолка цен на ее углеводороды, создав теневой флот танкеров под "удобными флагами" и организовав собственную систему страхования. Комитет призывает правительство активнее бороться с этим и другими видами обхода санкций.

В то же время комитет Палаты лордов по европейским делам отмечает, что нападение России на Украину заставило Британию и ЕС забыть о ссорах и координировать действия против России - и лорды призывают расширять этот опыт на многие другие сферы.