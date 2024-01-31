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Палата лордов призывает правительство Великобритании передать деньги Абрамовича от продажи "Челси" на помощь Украине, - BBC

Гроші Романа Абрамовича

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", которые должны были потратить на помощь украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Мы находим непостижимым то, что правительство до сих пор не решило проблему с использованием замороженных средств от продажи Chelsea FC в поддержку Украины […] Мы призываем правительство применить все юридические рычаги, чтобы срочно найти выход из этого тупика и дать Украине такую нужную, обещанную и так давно задерживаемую помощь. Все средства должны быть потрачены на территориях, подконтрольных власти Украины", - говорится в опубликованном в ночь на среду докладе комитета Палаты лордов по европейским делам.

Роману Абрамовичу, попавшему под санкции за тесные связи с Кремлем, вскоре после нападения России на Украину было разрешено продать "Челси" только при условии, что средства пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Однако эти деньги до сих пор лежат замороженными в одном из британских банков.

Заместитель министра иностранных дел по европейским делам Лео Дохерти, разъясняя в декабре ситуацию членам комитета, напомнил, что правительство, выдавая лицензию на продажу "Челси", одновременно опубликовало официальную декларацию, в которой заявило, что вырученные деньги должны пойти на помощь на территории. Украины.

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Однако люди, которых Абрамович нанял управлять этим будущим фондом гуманитарной помощи, доказывают, что в лицензии это условие относительно территории Украины сформулировано не так четко, и добиваются того, чтобы деньги разрешили использовать за пределами Украины – в частности, в Израиле.

Пока идет этот юридический спор, пустить деньги в дело нельзя.

Новый доклад комитета Палаты лордов по европейским делам – это отчет по итогам парламентского расследования, в ходе которого комитет изучал действенность санкций против России и сотрудничество Британии и ЕС по их применению. Вопрос о деньгах за "Челси" - лишь один из второстепенных пунктов в большом докладе.

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В докладе комитет указывает, например, на то, что Россия успешно обходит ограничения в виде потолка цен на ее углеводороды, создав теневой флот танкеров под "удобными флагами" и организовав собственную систему страхования. Комитет призывает правительство активнее бороться с этим и другими видами обхода санкций.

В то же время комитет Палаты лордов по европейским делам отмечает, что нападение России на Украину заставило Британию и ЕС забыть о ссорах и координировать действия против России - и лорды призывают расширять этот опыт на многие другие сферы.

Автор: 

Абрамович Роман (94) Великобритания (4931) помощь (7770) Украина (44919)


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Топ комментарии
+5
А золото Полуботка когда?
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31.01.2024 06:26
+5
Президент України Володимир Zеленський вважає, що гроші, які отримани від продажу футбольного клубу "Челсі", краще було б переказати Україні, а вона б уже розподілила їх між Абрамовічем та Арахамією.
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31.01.2024 08:28
+4
Одна з найадекватніших країн.
Тепер зрозуміло чому Британська Імперія це звучить гордо.
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31.01.2024 08:37
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А золото Полуботка когда?
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31.01.2024 06:26 Ответить
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31.01.2024 06:34 Ответить
Золотом Полуботка дражнити зєлю не пройде, а от абрамовича самий раз.
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31.01.2024 09:42 Ответить
Абрамович сам предложил эти деньги. Как взятку, чтобы его и его детей (на которых он перевел все свои активы) оставили в покое. Нужно понимать что препятствуют передаче именно британцы. Это большие деньги на которые все имеют виды.
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31.01.2024 06:29 Ответить
Так ! Це він рятував 400 000 українців вд смерті !
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31.01.2024 07:20 Ответить
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31.01.2024 07:32 Ответить
Які в біса "віди".
Все "по скрепному" - Шевченко грав за Челсі? - значить це український клуб - і гроші українські.
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31.01.2024 10:30 Ответить
Попробуйте у бритов отобрать эти деньги.) Совсем не знаете как все устроено на Западе.
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31.01.2024 11:18 Ответить
В штатах жарти не "в тренді" ? - співчуваю
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31.01.2024 11:20 Ответить
Стісняюся запитати: а яке прізвище у Романа Абрамовича?
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31.01.2024 07:08 Ответить
Таке саме, як у Марины Абрамович

Марина Абра́мович (серб. Марина Абра́мовић; род. 30 ноября 1946, Белград) - сербская художница перформативного жанра, специалист по искусству выносливости. Её работа исследует отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума.
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31.01.2024 08:18 Ответить
На допомогу Україні це кому ? Зеленському чи Єрмаку ?
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31.01.2024 07:18 Ответить
Обом і ОПі.
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31.01.2024 09:06 Ответить
територія України сформульована не чітко тому гроши дістаються Ізраілю ! геніально !
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31.01.2024 07:33 Ответить
Одні наміри - коли вже напишуть шо Палата лордів вбовтала уряд передати гроші Украіні
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31.01.2024 07:44 Ответить
Сейчас Зеленский заступится за Абрамовича. Ведь такое уже было, где наш лидор просил мировое сообщество не вводить санкции против Абрамовича.
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31.01.2024 07:51 Ответить
Кориш Зе,который должен был договориться посередине
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31.01.2024 07:55 Ответить
Президент України Володимир Zеленський вважає, що гроші, які отримани від продажу футбольного клубу "Челсі", краще було б переказати Україні, а вона б уже розподілила їх між Абрамовічем та Арахамією.
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31.01.2024 08:28 Ответить
треда залишити йому три фунти-
нехай купить мотузку
тай повіситься...
якщо з мотузки щось залишиться
нехай відправить дружбану хламідіі
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31.01.2024 08:28 Ответить
Одна з найадекватніших країн.
Тепер зрозуміло чому Британська Імперія це звучить гордо.
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31.01.2024 08:37 Ответить
Шо с ипалом, Рома?
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31.01.2024 08:53 Ответить
Як ПРИЙШЛО, так і ПІШЛО. !
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31.01.2024 09:28 Ответить
...а лорд из квартальской подворотни Арагнида не будет против?
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31.01.2024 10:03 Ответить
 
 