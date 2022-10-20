Украина ввела против Абрамовича санкции с отсрочкой, - указ Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина ввела санкции против российского олигарха Романа Абрамовича с отсрочкой до завершения обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приложении к указу №727 президента Владимира Зеленского, который опубликован на сайте президента 20 октября.
В приложении к указу, содержащему список лиц, против которых вводятся санкции, есть примечание: "Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 (такой номер у Абрамовича в списке – ред.), применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины".
Срок применения санкций – 10 лет.
При этом Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, имеющее такое примечание.
Российский олигарх Роман Абрамович активно участвовал в переговорах как посредник между Кремлем и Банковой, в частности при заключении зернового соглашения.
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Може, він гроші фуйла зберіга?
А Кловун подельнік?
"завершення процедури обміну тілами загиблих" завершиться після війни.
Зе рятує гроші ***** як тільки може.
Обовязково. Так що обманювати , Осел, будеш Юзіка чи Безмозглу.
Я не понял, это для того чтобы обменов больше не было? Что это за херня? Давайте тогда санкции против путина с отсрочкой до конца войны.