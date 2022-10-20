Україна запровадила проти Абрамовича санкції з відтермінуванням, - указ Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням до завершення обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку до указу №727 президента Володимира Зеленського, який опубліковано на сайті президента 20 жовтня.
У додатку до указу, який містить список осіб, проти яких вводяться санкції, є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".
Строк застосування санкцій - 10 років.
При цьому Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.
Російський олігарх Роман Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Може, він гроші фуйла зберіга?
А Кловун подельнік?
"завершення процедури обміну тілами загиблих" завершиться після війни.
Зе рятує гроші ***** як тільки може.
Обовязково. Так що обманювати , Осел, будеш Юзіка чи Безмозглу.
Я не понял, это для того чтобы обменов больше не было? Что это за херня? Давайте тогда санкции против путина с отсрочкой до конца войны.