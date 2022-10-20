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Абрамович (71) санкції (6880)

Україна запровадила проти Абрамовича санкції з відтермінуванням, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

абрамович,роман

Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням до завершення обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку до указу №727 президента Володимира Зеленського, який опубліковано на сайті президента 20 жовтня.

У додатку до указу, який містить список осіб, проти яких вводяться санкції, є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg

Строк застосування санкцій - 10 років.

При цьому Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.

Російський олігарх Роман Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Держітє мєня сємєро!!! Я єво щас как ударю!!! Потом... Когда-то...
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20.10.2022 18:22
+20
Я щось не можу зроуміти, це кому наруку, НАМ? "...до завершення обміну полоненими та тілами загиблих..." я щось не розумію, але це що, тепер можуть навмисно затягувати обміни полоненими на користь абрамовича? Рашці на своїх пофіг, бо їхнім тут в полоні порівняно з нашими там, всерівно що на курорті.
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20.10.2022 18:29
+19
А, ну зрозуміло... Мабуть бабло за оманські домовленості особисто абрамович переводив
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20.10.2022 18:27
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О как? А сивочолий КалоМойша?
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20.10.2022 18:22 Відповісти
Держітє мєня сємєро!!! Я єво щас как ударю!!! Потом... Когда-то...
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20.10.2022 18:22 Відповісти
чтобы панику не нагнетать)))
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20.10.2022 18:26 Відповісти
А, ну зрозуміло... Мабуть бабло за оманські домовленості особисто абрамович переводив
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20.10.2022 18:27 Відповісти
Щоб Ви не мали сумніву
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Нам вже гроші не потрібні ?
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20.10.2022 18:28 Відповісти
Потрібні. Гроші на бочку. Зараз.
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20.10.2022 18:33 Відповісти
бочку свою брати чи тут дадуть?
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20.10.2022 19:01 Відповісти
Да уж. Как говорил Киса Воробьянинов.
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20.10.2022 18:28 Відповісти
Я щось не можу зроуміти, це кому наруку, НАМ? "...до завершення обміну полоненими та тілами загиблих..." я щось не розумію, але це що, тепер можуть навмисно затягувати обміни полоненими на користь абрамовича? Рашці на своїх пофіг, бо їхнім тут в полоні порівняно з нашими там, всерівно що на курорті.
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20.10.2022 18:29 Відповісти
Оскільки війна сзоже затягнеттся на роки, і загиблі, і плонені теж будцть весь цей час, то Абрамовічь схоже цих санкцій не загребе! "Пачіму мі нє в НАТА? Пачіму Запад санкції нє вводіт?" - звучить, як знущання, чи мінімум - насмішка.
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20.10.2022 19:18 Відповісти
Потом всё єто забудут, а тем более у жида зеленского!! Интересно сколько лямов отвалил Абрамович зеленскому???
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Орендував його італійську віллу на 5 років
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20.10.2022 18:31 Відповісти
абрахамия спасает арахамовича, спасшего 400 500 жизней!
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20.10.2022 18:31 Відповісти
👏👏👏що значить два е...я!!! До заката переоформити все на інших))))
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20.10.2022 18:31 Відповісти
Шваль огидна
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20.10.2022 18:34 Відповісти
А я і говорила що ніяких санкцій проти нього не буде бо він з гірських евреїв, що Єрмак, та Арахамія.
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20.10.2022 18:34 Відповісти
За що такі преференції фуйловському поплічнику?
Може, він гроші фуйла зберіга?
А Кловун подельнік?
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20.10.2022 18:40 Відповісти
"До закінчення обміну полоненими"-то таке може затягнутися на десятиліття. Хоч би повітря не струшували такими заявами!
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20.10.2022 18:42 Відповісти
тобто санкцій проти абрамовича не буде!
"завершення процедури обміну тілами загиблих" завершиться після війни.
Зе рятує гроші ***** як тільки може.
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20.10.2022 18:46 Відповісти
І головне, відкрито рятує, нічого і нікого не боїться, забивши на всі віддані життя за Україну. Точно так, як заповідав "великий" беня!(пробачимо кров і візьмемо 100 мільярдів).
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20.10.2022 19:54 Відповісти
Лучше б уже не вводили, чем этот цирк
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20.10.2022 18:47 Відповісти
Для обміну знайдеться хтось інший.
Обовязково. Так що обманювати , Осел, будеш Юзіка чи Безмозглу.
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20.10.2022 18:54 Відповісти
Арахамії респект - маладєц, він і ***** відмаже якщо партія скаже
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20.10.2022 18:58 Відповісти
куєсоси крємля агрохламідія з дєрьмаком відкрили бізнез по зняттю санкцій з русні.
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20.10.2022 19:03 Відповісти
Ну еще бы, Хламидия уже откат получил и поделился с Оманским и Елдаком...
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20.10.2022 19:13 Відповісти
Порошенко тож не трогал Медведчука, потому как он пленными занимался. Сейчас его функционал выполняет Ермак, а с той стороны видимо Абрамович.
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20.10.2022 19:20 Відповісти
зільоні рукавадітєлі трошечки "бєрєменні".... ну савсєм чуть-чуть... отсрочка потрібна...
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20.10.2022 19:21 Відповісти
зеля. нельзя быть наполовину беременной
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20.10.2022 19:30 Відповісти
Таки да, Арахамия близок к тому, сто спасёт бабки Абрамовича( Путина) и получит свой миллиард( понятно , что не свой , а часть) - все идёт как по маслу. Война и тысячи жертв для Зеломойского не повод для зарабатывания бабла.Без внешнего управления больше половины всех фондов, репараций и контрибуций будет тупо украдена, за это 78%превратится в 89% и Зе выберут ещё на два срока. Может кто то сомневается , что Зе выдвинется на второй срок? Хотя он пиарился на выборах и ,, мамой клялся,, что идёт только на один срок. Спасибо за 78%.
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Свої: абгамовичі,габіновичі,фрадманбені, і все по фені, а точніше хуцпа і всі мовчать, як риба об лід. Немає свинок бідя офісу, кудись зникла ціла діаспора нацсук і нацдружин. Як там вальцман? А Ізраїль дав нам ракети, агов?
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20.10.2022 19:50 Відповісти
..." применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших Источник: https://censor.net/ru/n3375141
Я не понял, это для того чтобы обменов больше не было? Что это за херня? Давайте тогда санкции против путина с отсрочкой до конца войны.
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20.10.2022 19:52 Відповісти
Тоесть если отбросить всю ету шелуху типо *если*, *после*, *возможно* и тд, санкции не ввели?
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20.10.2022 19:55 Відповісти
Шмарклю геть!
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20.10.2022 20:46 Відповісти
То есть Абрамовича стимулируют мешать обмену, а не помогать...
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20.10.2022 21:34 Відповісти
 
 